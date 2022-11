La Bourse de Paris en pleine forme pour la Toussaint

La Bourse de Paris progressait nettement de 1,56% mardi matin, soutenue par les valeurs du luxe et par un vent d'optimisme à l'approche de la réunion de la banque centrale américaine, la Fed.

L'indice vedette CAC 40 bondissait de 98,56 points à 6.365,33 points vers 10H, dans une séance où les variations peuvent être exacerbées par l'absence de certains opérateurs en raison du jour férié de la Toussaint. Lundi, la cote parisienne a terminé stable et a bouclé un mois d'octobre en forte hausse de 8,75%, tout proche de sa meilleure performance en deux ans, enregistrée en juillet dernier.

La quasi totalité des valeurs du CAC 40 étaient en hausse et même au sein de l'indice élargi SBF 120, seules six actions évoluaient à la baisse mardi matin.

Le principal événement de la semaine est la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, la Fed, qui débute ce mardi et dont la conclusion sera présentée mercredi après la clôture des marchés européens.

Si une nouvelle et quatrième hausse de 75 points de base des taux directeurs est considérée comme actée par les analystes, c'est surtout la conférence de presse du patron de la Fed Jerome Powell que les investisseurs vont scruter à la recherche d'indices sur les intentions à venir de la banque centrale.

"La Fed pourrait annoncer la fin du resserrement agressif des taux et signaler des hausses de taux plus lentes pour entrer dans la phase finale du resserrement de la politique, avant de faire une pause", avance Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Cependant il y a un risque qu'un tel discours fasse "remonter les marchés obligataires et boursiers", et c'est "exactement ce que la Fed ne veut pas voir se produire", car un tel mouvement "augmenterait les anticipations d'inflation, et l'inflation", poursuit l'analyste, qui espère donc voir une Fed "raisonnablement stricte".

Mardi, la Banque centrale australienne (RBA) a relevé son taux directeur de 25 points de base, comme anticipé par les analystes.

Le luxe euphorisé par une rumeur de marché

Kering (+4,01% à 482,25 euros), Hermès (+3,62% à 1.358 euros) et LVMH (+3,44% à 660,20 euros) caracolaient en tête du CAC 40, après un tweet publié par un analyste actions chinois évoquant la formation d'un "comité de réouverture" en Chine et mars 2023 comme date de sortie de la politique de zéro-Covid.

Les ventes des géants du luxe, dont la Chine est un marché important, souffrent depuis 2020 de la fermeture de magasins et des confinements décrétés dans le pays face à l'épidémie de Covid-19.

La FDJ se lance dans le poker

La Française des Jeux a obtenu un agrément pour proposer des "jeux de cercle en ligne", et donc du poker, selon une décision de l'Autorité nationale des jeux publiée mardi au Journal Officiel. L'action prenait 1,61% à 33,53 euros.

jvi/ktr/clc