La Bourse de Paris en petite hausse, la tech en vert

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris s'affiche en légère hausse, ne profitant que très partiellement de l'enthousiasme autour du secteur technologique à l'approche des premiers pas en Bourse d'Anthropic, en raison de sa faible exposition au secteur.

L'indice vedette de la Bourse de Paris s'affichait en petite hausse de 0,29 % à 8.170,32 points vers 10H30 heure locale. La veille, l'indice CAC 40 avait terminé en baisse de 0,85 %, à 8.146,83 points.

"Alors que sa plus faible exposition aux valeurs technologiques avait protégé l'Europe lors de la première vague de ventes liée à l'IA, elle lui permet aujourd'hui de profiter moins pleinement d'un éventuel rebond porté par la technologie", commente Daniela Hathorn, analyste de Capital.com.

L'attention des marchés est focalisée sur Anthropic, l'emblématique start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) qui fera ses premiers pas en Bourse à New York plus tard jeudi, en levant au moins 79,4 milliards de dollars, plus que l'offre initiale record de SpaceX en juin.

Propulsé par une très forte demande, Anthropic, le créateur du modèle d'IA Claude a fixé le prix de ses actions à 83 dollars, au-delà de la fourchette précédemment communiquée, et a augmenté le nombre d'actions en vente, plus de 956 millions au total.

"Anthropic est une nouvelle grande entreprise technologique qui exige des investisseurs une grande confiance dans sa capacité à générer des revenus futurs grâce à une technologie susceptible de changer le monde", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Il semble que de nombreux investisseurs soient prêts à lui accorder cette confiance, et cela exerce aujourd'hui une influence considérable sur l'ensemble du marché", poursuit-elle.

"Si le titre se maintient nettement au-dessus de son prix d'introduction lors des premiers échanges, cela renforcerait la confiance dans les perspectives de croissance du secteur. À l'inverse, une chute rapide sous ce niveau pourrait alimenter les craintes d'une surchauffe des valorisations", estime Andreas Lipkow, chez CMC Markets.

La tech française s'envole

Soitec a annoncé mercredi anticiper une croissance annuelle de 40 % pour son année 2026-2027, porté par l'accélération de la demande pour sa technologie Photonics-SOI utilisée dans les data centers dédiés à l'IA, d'après un communiqué du groupe.

Le titre du fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs s'envolait de 16,11 % à 113,25 euros vers 10H30 heure de Paris.

Dans son sillage, STMicroelectronics prenait la tête du CAC 40, grimpant de 4,58 % à 42,38 euros.

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