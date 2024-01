La Bourse de Paris en nette hausse, tirée par LVMH

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

La Bourse de Paris est en nette hausse vendredi, profitant du bond du titre LVMH dans le sillage de nouveaux résultats records annoncés jeudi soir, en attendant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis plus tard en séance.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 1,46% soit 108,78 points à 7.555,05 points vers 09H45. Jeudi, la cote parisienne a clôturé en légère hausse de 0,11%.

L'action du géant du luxe LVMH grimpait de plus de 8% à 739,50 euros vers 09H45, après avoir présenté jeudi soir des résultats record et supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé vouloir proposer la nomination de deux des fils de son PDG Bernard Arnault - Alexandre, 31 ans, et Frédéric, 29 ans - à son conseil d'administration.

Le titre, poids lourd du CAC 40, contribuait nettement à la hausse de l'indice, entraînant dans son sillage les autres valeurs du secteur: Hermès avançait de 2,87% à 1.897,80 euros et Kering de 3,73% à 374,50 euros.

Ailleurs à la cote, Pernod Ricard s'octroyait plus de 6% à 153,80 euros, profitant de l'élan de Rémy Cointreau qui décollait de près de 13% à 11,28 euros sur le SBF 120 après la présentation de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé.

D'octobre à décembre, Rémy Cointreau a écoulé pour 319,9 millions d'euros de bouteilles, un chiffre largement supérieur aux attentes des analystes sondés par Factset.

Au chapitre macroéconomique, la séance sera marquée par la publication de données d'inflation pour le mois de décembre aux Etats-Unis à 13H30 GMT. Cette publication est attendue au lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés et à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Si le maintien au niveau actuel des taux directeurs de la Fed est anticipé, l'institution devrait cependant les abaisser courant 2024.

"Les investisseurs ne sont pas sûrs que la première baisse de taux de la Fed interviendra en mars - la probabilité d'une baisse en mars étant d'environ 50%, alors qu'une baisse en mai" emporte la majorité, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

JCDecaux salué

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a enregistré une croissance de 7,6% de son chiffre d'affaires ajusté en 2023, à 3,57 milliards d'euros, après un quatrième trimestre "record", a-t-il annoncé jeudi après bourse. Son action s'affichait en hausse de 6,11% à 19,10 euros.

Casino gagne 400 millions de dollars

Le distributeur Casino (+2,58% à 62 centimes), en pleine restructuration, a annoncé vendredi avoir encaissé 400 millions de dollars (367 millions d'euros) de la vente de sa participation dans l'enseigne Éxito, présent en Colombie, Uruguay et Argentine.

Euronext CAC40