La Bourse de Paris en net recul après la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a dévissé jeudi, lestée par les perspectives de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) qui a dit la veille s'apprêter à ralentir nettement le rythme de ses baisses de taux.

Le CAC 40 a perdu 1,22% à 7.294,37 points, en recul de 90,25 points. Mercredi, il avait terminé en hausse de 0,26% à 7.384,62 points.

"Le marché français réagit à la déception causée par la Fed, qui a annoncé un ralentissement de son cycle de baisse des taux", explique à l'AFP Stéphane Renou, de Milleis Banque.

L'institution a effectué mercredi une baisse de 0,25 point de pourcentage de ses principaux taux directeurs, mais a donné des perspectives prudentes qui ont déplu aux investisseurs.

La Fed "se rapproche fortement" de la fin de son cycle de baisse, a déclaré son président Jerome Powell, assurant que le Comité de politique monétaire de l'institution (FOMC), se montrera "plus prudent, concernant d'éventuelles futures baisses de taux".

La Fed ne prévoit désormais que deux baisses pour 2025, d'un quart de point chacune.

"L'économie américaine est trop robuste, l'inflation trop élevée et le marché de l'emploi trop résilient. Tout ça sans parler de l'arrivée en janvier de Donald Trump et de son programme potentiellement inflationniste", explique Stéphane Renou.

Nouvelle illustration de la dynamique de la première économie mondiale: la croissance du PIB des Etats-Unis au troisième trimestre a été révisée à la hausse, à 3,1%, au lieu de 2,8%, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Dans ce contexte, les taux obligataires ont grimpé partout en Europe, dans le sillage de leurs équivalents américains.

En France, l'emprunt à dix ans a atteint 3,12%, contre 3,05% la veille. Son écart avec le taux allemand a atteint 0,82 point.

STMicroelectronics décroche

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a dévissé de 6,20% à 23,55 euros, comme d'autres entreprises du secteur en Europe, après des chiffres trimestriels décevant du géant américain Micron Technology.

Soitec, autre poids lourd des semi-conducteurs en France, a perdu 6,75% à 82,25 euros.

Fnac Darty sanctionné

Le groupe distributeur de produits culturels et d'électroménager a perdu 1,87% à 28,90 euros, après que dix fabricants d'électroménager et deux distributeurs ont été sanctionnés jeudi par l'Autorité de la concurrence. Ces derniers devront payer un total de 611 millions d'euros d'amende pour s'être entendus afin de maintenir des prix de vente plus élevés entre février 2007 et décembre 2014.

