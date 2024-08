La Bourse de Paris en légère hausse en attendant Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse mercredi, dans un marché tourné vers les Etats-Unis alors que les investisseurs attendent la publication des résultats du géant technologique américain Nvidia.

L'indice vedette de la place financière française, le CAC 40, s'octroyait 0,27% vers 09H30, soit 20,13 points à 7.585,26 points. Mardi, l'indice a terminé en baisse de 0,32%, à l'issue d'une séance aux volumes d'échanges modestes (1,9 milliard d'euros).

"Les investisseurs sont en position d'attente avant les résultats très attendus de la superstar du secteur technologique Nvidia, qui doivent être publiés plus tard", après la clôture des marchés américains, commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Grand vainqueur de la révolution de l'IA (intelligence artificielle) générative, Nvidia pulvérise, trimestre après trimestre, les attentes des analystes grâce à l'attractivité de ses cartes graphiques, des puces aux capacités de calcul démultipliées.

La capitalisation boursière de Nvidia a bondi depuis un peu plus d'un an, jusqu'à devenir la deuxième plus grosse du monde.

"Le cours de l'action Nvidia est déjà en hausse de 159% depuis le début de l'année, ce qui en fait la meilleure performance de l'ensemble du S&P 500, et il a progressé de plus de 1.000% depuis son plus bas niveau d'octobre 2022", ont détaillé les analystes de Deutsche Bank.

"Nvidia pèse environ 6% de l'indice américain S&P 500 et a contribué à un tiers des gains de l'indice cette année", ajoute quant à elle Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

A l'agenda macroéconomique, peu d'indicateurs sont attendus au cours de la séance.

Peu avant l'ouverture de la Bourse de Paris, le moral des ménages français a été publié. Il s'est redressé d'un point au mois d'août, pour retrouver son plus haut niveau depuis le début de la guerre en Ukraine, selon l'Insee.

Vinci en hausse

Le trafic autoroutier du groupe a baissé de 3,1% en juillet par rapport à la même période l'année dernière, mais celui des passagers dans les aéroports a progressé de 6% en juillet et de plus de 3% par rapport à 2019, période avant la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié mardi.

Le titre, qui bénéficiait d'une recommandation à l'achat de Jefferies, gagnait 0,7% à 107,40 euros.

