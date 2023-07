La Bourse de Paris en légère baisse pour son entrée dans le vif des résultats

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,16% mardi, digérant des premiers résultats d'entreprises alors que commence la réunion de la banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 11,89 points à 7.415,45 points. La veille, il avait déjà légèrement reculé de 0,07%.

La cote parisienne était en hausse en début de matinée, portée par ses valeurs du luxe après des nouveaux signaux des autorités chinoises pour un plan de relance économique, mais l'élan s'est essoufflé.

LVMH a ainsi finalement perdu 0,42% à 854 euros, avant la publication de ses résultats ayant montré un bond des bénéfices de 30% au premier semestre. La hausse des entreprises minières a en revanche tenu, notamment ArcelorMittal (+2,40% à 25,83 euros).

Sur le plan macro-économique, "les marchés tiennent bien, principalement grâce à la bonne résistance de l'économie américaine", estime Alexandre Neuvy, analyste d'Amplegest.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a progressé plus qu'attendu en juillet, grimpant au plus haut niveau depuis juillet 2021, stimulée par le ralentissement de l'inflation et un marché du travail qui reste solide.

Les investisseurs regardent désormais les réunions des banques centrales. La Banque centrale américaine a entamé mardi sa réunion, lors de laquelle elle devrait reprendre les hausses de taux, d'un quart de point de pourcentage, après une pause en juin mais aussi se montrer prudente quant à des relèvements supplémentaires.

Dassault Systèmes ne convainc pas

Dassault Système a chuté de 4,96% à 38,05 euros, la pire performance de l'indice phare parisien, après ses résultats.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 4% au premier semestre. Cependant cette tendance a été occultée par "la décélération de Medidata", entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique rachetée en 2019, "en raison d'une réduction du nombre de démarrages d'études dans l'ensemble du secteur" selon les analystes de Stifel.

Moins de commandes pour Alstom

Le chiffre d'affaires du constructeur ferroviaire français Alstom a progressé de 4,7% au premier trimestre de son exercice décalé 2023/2024, mais ses prises de commande ont fortement ralenti, en baisse de 30,8%.

Même si les craintes de commandes moins importantes avaient déjà fait baisser le titre, l'action a encore rendu 1,86% à 26,91 euros.

Acquisition à 3 milliards pour Thalès

Le groupe de technologie et de défense Thales a reculé de 0,15% à 132,10 euros après avoir annoncé vouloir acquérir la société américaine de cybersécurité Imperva, valorisée à 3,6 milliards de dollars, pour créer un "leader mondial" du secteur.

Edenred en légère baisse

La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket Restaurant et entrée au CAC 40 le mois dernier, a perdu 0,91% à 58,64 euros après avoir fait état d'une "forte dynamique de croissance" en publiant des résultats en nette hausse au premier semestre, notamment grâce au rachat de la plateforme Reward Gateway.

Elior moins confiant pour ses marges

Le groupe de restauration collective Elior a dévissé de 12,20% à 2,49 euros après avoir abaissé ses prévisions mardi pour son exercice 2022-2023. "Nos marges sont temporairement impactées par des coûts de démarrage plus importants que prévu initialement sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective en Italie et en France", a prévenu Daniel Derichebourg, PDG d'Elior.

Sodexo a aussi perdu 3,72% à 93,74 euros.

Rémy Cointreau à contre courant

Le chiffre d'affaires du groupe de spiritueux Rémy Cointreau (cognac Rémy Martin, gin The Botanist) a diminué de 37% lors du premier trimestre de son exercice décalé 2023-24, plombé par les difficultés de sa branche cognac aux Etats-Unis, mais les investisseurs ont préféré saluer (+4,16% à 151,60 euros) le dynamisme des ventes en Chine.

