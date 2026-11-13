La Bourse de Paris en léger recul

La façade des locaux d'Euronext, opérateur entre autres de la Bourse de Paris, dans le quartier de La Défense, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue prudemment vendredi, sur un marché jaugeant les conséquences du scandale chez Nvidia, l'évolution de l'inflation aux États-Unis et en France, et le léger regain de tension sur le pétrole.

Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 reculait de 0,06 % à 8 356,31 points. La veille, l'indice vedette parisien avait gagné 0,34 %.

Les marchés continuent de digérer la démission du patron de Nvidia Jensen Huang, poussé au départ par des révélations sur des relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

La veille, cette annonce a fait chuter le cours de Bourse de l'entreprise, de 4,34 %. Depuis que le scandale a éclaté le week-end dernier, le groupe, qui a longtemps été la première capitalisation mondiale, a vu partir en fumée environ 450 milliards de dollars de valorisation.

Nvidia est une entreprise incontournable du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le groupe conçoit et fait fabriquer des puces très performantes, permettant d'équiper les centres de données où sont entraînés les principaux modèles d'IA.

A Paris, le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics cédait 0,27 %, à 42,24 euros vers 10H00.

Les investisseurs surveillent aussi le léger regain de tension sur le pétrole, au lendemain des commentaires de Donald Trump qui a assuré ne pas avoir "besoin d'un accord" avec Téhéran, sur fond de tensions persistantes entre Houthis pro-iraniens du Yémen et Arabie saoudite.

Vers 10H00, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 0,66 % à 96,45 dollars, et celui de WTI nord-américain prenait 0,48 % à 89,17 dollars.

De quoi raviver les craintes d'inflation et faire à nouveau grimper les taux d'emprunt, après l'accalmie survenue depuis début novembre après la victoire des démocrates aux "midterms".

Le rendement à échéance dix ans français grimpait ainsi à 4,90 %, contre 4,84 % jeudi soir. Son équivalent allemand, référence sur le continent européen, atteignait 3,37 %, contre 3,34 % la veille en clôture.

En France, la hausse des prix a atteint 3,4 % sur un an en octobre, selon les résultats définitifs publiés vendredi par l'Insee, un chiffre conforme à l'estimation provisoire publiée fin octobre et au plus haut depuis janvier 2024.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 24,1 % en octobre sur un an, après 21,3 % en septembre, portés par une poussée des prix du gaz et des produits pétroliers. Il s'agit du quatrième mois consécutif de hausse.

Aux États-Unis, les marchés attendent la publication des prix à la production pour le mois d'octobre, qui sera une nouvelle indication de l'évolution de l'inflation dans la première économie mondiale, avant la dernière réunion de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale américaine.

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