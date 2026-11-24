La Bourse de Paris en hausse, soutenue par Sanofi

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en légère hausse mardi, soutenue par Sanofi, qui grimpait après l'annonce d'un rachat géant aux États-Unis, tandis que les valeurs technologiques marquaient le pas après leur rebond de la veille, déclenché par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,39 % vers 09H50, soit 31,39 points pour s'établir à 8.076,23 points. Lundi, l'indice vedette avait terminé en nette hausse de 1,48 % à 8.044,84 points, portée par la technologie, STMicroelectronics en tête (+8,96 %).

"Aujourd'hui, c'est la véritable épreuve de vérité. Il faut voir si le retour de Huang n'a déclenché qu'un simple feu de paille à court terme ou s'il peut réellement amorcer un changement de sentiment durable dans le secteur technologique", estime Andreas Lipkow, de CMC Markets.

Signe de cette prudence, les valeurs des semi-conducteurs, qui avaient bondi lundi, reculaient, à l'image de STMicroelectronics, qui perdait 1,45 % à 39,43 euros, et de Soitec, qui cédait 4,33 % à 97,10 euros.

A l'agenda mardi, les investisseurs attendent à 10H00 l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

Ils se tourneront ensuite vers la confiance des consommateurs américains, publiée à 16H00, puis l'indice d'inflation PCE, mercredi, alors que les marchés jugent désormais certaine une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine le 9 décembre.

Sur le marché de la dette, le taux d'emprunt français à dix ans était stable à 4,78 %. La volonté d'Emmanuel Macron d'inscrire une "règle d'or" budgétaire dans la Constitution "a favorisé un regain d'intérêt des investisseurs pour la dette souveraine française", estime La Banque Postale Asset Management.

Sanofi en tête

Sanofi bondissait de 5,00 % à 89,52 euros vers 09H50, en tête du CAC 40, après avoir annoncé le rachat de l'américain Insmed, spécialiste des maladies respiratoires, pour 37,6 milliards d'euros.

"Cette importante acquisition devrait apporter davantage de stabilité au moment de l'expiration des brevets du Dupixent", estiment les analystes de Jefferies, à propos du médicament vedette du groupe.

Clariane convoitée

La société d'investissement HLD Europe a annoncé mardi un projet d'offre publique d'achat sur le géant des maisons de retraite privées Clariane (ex-Korian), avec l'aide de Crédit Agricole Assurances.

Clariane s'envolait de 38,91 %, l'action dépassant légèrement le prix de 4,60 euros proposé par le fonds HLD Europe. A ce jour, HLD Europe et Crédit Agricole Assurances détiennent respectivement environ 27 % et 26 % du capital de Clariane.

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