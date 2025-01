La Bourse de Paris en hausse, moins de craintes sur les droits de douane

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le vert mercredi, sur un marché évaluant avec optimisme les dernières annonces de Trump en matière de droits de douanes et d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Le CAC 40 gagnait 0,53% à 7.811,42 points vers 8h50 GMT, soit une hausse de 40,47 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,48%.

"Les droits de douane ont de nouveau fait la Une cette nuit, après de nouveaux commentaires de Donald Trump avec des menaces à la Chine", relèvent les économistes de Deutsche Bank.

Interrogé par la presse à la Maison Blanche, M. Trump a assuré mardi que son gouvernement discutait "de 10% de droits de douane sur les produits chinois car ils envoient du fentanyl au Mexique et au Canada", qui est au final consommé aux Etats-Unis.

A l'origine analgésique approuvée par l'administration américaine, le fentanyl est une drogue de synthèse 100 fois plus puissante que la morphine et 50 fois plus puissant que la cocaïne, d'après l'agence américaine anti-drogue (DEA).

"C'est sans doute pour le 1er février, c'est la date que nous regardons", a-t-il ajouté, ce qui correspond à la date annoncée la veille pour l'application de 25% de droits de douane sur les produits mexicains et canadiens.

Ces annonces ont suscité, pour l'instant, un peu de soulagement en Europe.

Cela "laisserait entendre que la nouvelle administration va adopter une approche progressive plutôt qu’agressive, le chiffre de 60% était évoqué dans un premier temps", a estimé John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Autre annonce scrutée par les marchés mercredi: Donald Trump a déclaré vouloir mettre en œuvre un nouveau projet d'intelligence artificielle (IA), baptisé "Stargate", comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux Etats-Unis.

Côté obligataire, les taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français atteignaient 3,23%, contre 3,27% la veille en clôture. Pour son équivalent allemand, référence en Europe, ils reculaient à 2,48%, contre 2,50% mardis soir.

Alstom déçoit

Le titre Alstom vers 08H50 GMT perdait 3,19% à 20,05 euros sur le SBF 120.

Le constructeur ferroviaire a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, en hausse de 7,9% par rapport à l'an dernier, a annoncé le groupe mardi. Mais les commandes reçues sont en revanche en repli de 22,2% par rapport au troisième trimestre 2023/2024.

Euronext CAC40