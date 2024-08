La Bourse de Paris en hausse de 0,53% après le ralentissement de l'inflation en France

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris gagne 0,53% vendredi matin, soutenue par des chiffres montrant un ralentissement de l'inflation en Europe, même si les investisseurs restent prudents avant la publication du chiffre officiel d'inflation en zone euro.

L'indice principal CAC 40 avançait de 39,80 points à 7.680,75 points vers 09H40. Jeudi, l'indice a progressé de 0,84% et est revenu à un plus haut depuis mi-juillet.

Depuis le début de la semaine il a avancé de 0,84% dans de faibles volumes d'échanges.

Jeudi à la Bourse de New York, les indices ont terminé sur une note contrastée, pénalisés par des prises de bénéfices et des ajustements de portefeuille avant un long week-end férié aux Etats-Unis, et malgré un début de séance dans le vert.

L'inflation est le thème de la séance du jour : en France, l'indice des prix à la consommation a atteint 1,9% sur un an en août, sous l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne (BCE) de 2% pour la première fois depuis août 2021.

Cependant, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert à comparer les pays européens, s'est élevé à 2,2% sur un an en août, légèrement plus que les prévisions des analystes sondés par Factset (2%).

A 11H00, seront publiés les chiffres d'inflation de la zone euro, de l'Italie et le Portugal, pour août.

"L’inflation publiée en Allemagne et en Espagne hier a baissé fortement et revient proche de la cible grâce à la baisse de l’inflation énergétique, mais le ralentissement de l’inflation sous-jacente reste lent", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

"Dans ce contexte, la BCE devrait baisser graduellement ses taux mais sans s’engager aussi nettement que la Réserve fédérale", ajoute-t-il.

Ensuite, à 14H30 (12H30 GMT), ce sera le tour de l'indice PCE, l'indicateur d'inflation privilégié par la banque centrale américaine.

"La Fed est désormais confiante quant à son combat contre l’inflation", souligne Xavier Chapard. Pour de nombreux observateurs de marché, la prochaine statistique économique majeure sera le rapport mensuel sur l'emploi américain de la semaine prochaine.

Le bilan du mois d'août s'annonce positif (+1,97% à ce stade) malgré la vague de panique du début du mois après la publication de chiffres jugés inquiétant sur le marché de l'emploi américain. Le mouvement baissier a ensuite été accentué par des facteurs techniques.

Mais ce trou d'air a vite été comblé avec la publication de nouvelles données rassurantes.

Vente réussie pour Dassault Aviation

La Serbie a signé jeudi un contrat d'achat de 12 avions Rafale auprès de Dassault Aviation à l'occasion d'une visite du président français Emmanuel Macron à Belgrade.

Son action progressait de 1,24% à 196,50 euros et tirait Thalès (+1,26% à 153,15 euros) et Safran (+0,28% à 199,15 euros), qui participent aussi à la construction du Rafale.

