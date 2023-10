La Bourse de Paris en hausse avant un indicateur clé sur l'emploi aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris était en hausse vendredi matin, s'offrant une respiration dans une semaine négative pour la place boursière, avant la publication, plus tard en séance, d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 prenait 34,46 points à 7.032,71 points (+0,49%). La veille, le CAC 40 avait terminé stable à 6.998,25 points, restant sous la barre des 7.000 points pour la troisième séance consécutive.

"Tous les yeux sont tournés vers les rapports (sur l') emploi américains de septembre publiés cet après-midi, car ils pourraient déterminer si la Fed (banque centrale américaine, NDLR) augmentera ou non une dernière fois ses taux", estime Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

"En effet, maintenant que l'inflation ralentit plus nettement et que les conditions financières sont clairement restrictives, le facteur qui pourrait décider la Fed à être plus ou moins restrictive qu'indiqué en septembre est l'évolution des tensions sur le marché de l'emploi", poursuit-il.

Ainsi, pour les investisseurs, les mauvaises nouvelles se révèleront être plutôt des bonnes nouvelles pour les marchés dans le sillage de la politique monétaire restrictive menée par la Fed pour ramener l'inflation à 2% et la prochaine réunion de l'institution en novembre.

La perspective de voir des taux d'intérêt directeurs de la Fed rester élevés sur une longue période a notamment contribué à l'envolée des taux obligataires et "une nouvelle poussée à la hausse des taux ne peut être exclue si les données américaines d'emploi sont plus fortes qu'anticipé pour septembre", commente encore M. Chapard.

Sur le marché obligataire, les taux repartaient en petite hausse: le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,74% vers 10H25 GMT, contre 4,72% la veille en clôture.

En Europe, le taux allemand de même échéance évoluait à 2,90% contre 2,88%, et celui de la France à 3,49% contre 3,46%.

"Alors que la hausse des taux à 10 ans s'était presque arrêtée entre octobre 2022 et le printemps 2023, elle a repris d'environ 100 points de base depuis juin, dont plus de la moitié dans les trois dernières semaines", explique Bruno Cavalier, chef économiste pour Oddo BHF.

Crédit Agricole en hausse

La banque Crédit Agricole affichait la plus forte progression du CAC 40 vers 10H20, en hausse de 2,14% à 11,66 euros après avoir annoncé la veille le lancement d'un programme de rachat d'actions qui débutait vendredi.

Alstom reste dans le rouge

L'action d'Alstom reculait de 2,31% à 13,09 euros vendredi après avoir connu un véritable jeudi noir la veille. Son action s'était effondrée de 37,58% après que le deuxième constructeur ferroviaire mondial a révélé une consommation excessive de trésorerie au premier semestre, les investisseurs craignant que cela ne présage d'autres problèmes.

