La Bourse de Paris en hausse avant les données sur l'inflation

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris tente un rebond pour sa dernière séance de septembre, notamment porté par le luxe, en attendant la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Vers 10H20, l'indice CAC 40 avançait de 0,74%, soit 52,4 points à 7.168,70 points, mais à ce stade de la séance l'indice affiche une perte mensuelle de 2,79%.

Le CAC 40 avait gagné 0,63% à 7.116,24 points jeudi, marquant un rebond après cinq séances consécutives de baisse qui l'ont tiré à un plus bas de clôture depuis mars, au moment de la crise bancaire.

Avant l'ouverture du marché, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation française qui se maintient à 4,9% sur un an en septembre, au lendemain du repli de l'inflation en Allemagne, qui s'élève à 4,5% sur un an.

"Plus tard dans la matinée nous connaîtrons le taux d'inflation global de la zone euro pour septembre et avec un peu de chance les données répondront aux attentes du marchés" et renforceront les positions des gouverneurs de la Banque centrale européenne en faveur d'une politique monétaire moins restrictive, commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La tendance à la Bourse de Paris pourrait cependant "changer assez rapidement après la publication de l'inflation américaine" pour le mois d'août, prévue à 14H30 (heure de Paris), nuance John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

L'indice américain PCE est l'indicateur d'inflation privilégié par la Banque centrale américaine (Fed) pour déterminer la trajectoire de sa politique monétaire, destinée à ramener l'inflation à 2%. L'indicateur est de ce fait scruté par les différents acteurs des marchés financiers.

Il le sera d'autant plus qu'à l'issue de la dernière réunion du comité monétaire de la Fed, l'institution n'a pas écarté l'idée d'une "nouvelle hausse des taux en novembre si l'inflation ne montre pas de nouveaux signes de ralentissement", note Michael Hewson.

Le luxe en hausse

Les valeurs du luxe sont en nette progression vendredi, soutenues par Bank of America qui, dans une note, a relevé son conseil sur le secteur.

LVMH bondissait de 3,14% à 728,10 euros, Hermès de 2,17% à 54,20 euros et Kering de 1,94% à 437,80 euros.

Trigano bondit après ses résultats

Trigano, le producteur de véhicules de loisirs, gagne près de 8% à 127,40 euros l'action, avoir avoir publié jeudi, après la clôture des marchés, un chiffre d'affaires record, en hausse de 9,5% à 3,48 milliards d'euros, pour son exercice décalé 2022/23 (clos fin août), grâce à un rebond des ventes de camping-cars au second semestre.

Fnac Darty profite d'une acequisition

Le spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, a annoncé jeudi soir avoir finalisé l'acquisition des dix magasins et de la boutique en ligne de MediaMarkt Portugal, pays dans lequel il renforce sa position de numéro 2. Son action gagnait 2,51% à 22,90 euros.