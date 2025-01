La Bourse de Paris en hausse avant l'investiture de Trump aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, restant toutefois prudente à quelques heures de l'investiture de Donald Trump comme 47ème président des Etats-Unis, ce dernier ayant promis une salve de décrets dès son retour au pouvoir.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,25% vers 10H00, soit 19,32 point pour s'établir à 7.729,07 points. Vendredi, il a terminé en hausse de 0,98% et a affiché un gain hebdomadaire de 3,75%.

"Aujourd'hui, Trump sera officiellement le nouveau président des Etats-Unis. De ses premiers pas, tout le monde attend une avalanche de décrets qui donneront le la sur ses intentions", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche économique chez LBP AM.

Il faudra cependant attendre plus longtemps "pour évaluer quel sera l'équilibre trouvé entre ses politiques pro-business (déréglementation et baisses d'impôts) et ses ambitions protectionnistes (droits de douane et limitation de l'immigration) qui nuiraient à l'économie américaine et mondiale. Ainsi, l'incertitude ne devrait pas s'estomper tout de suite", a-t-il ajouté.

Parmi les principales sources d'attention du marché: la promesse de hausse des droits de douane avancée par Trump en novembre.

Les droits de douane ont joué "un rôle central dans la communication de Donald Trump", par conséquent, "il est très probable qu'une guerre commerciale éclate", a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, dans un entretien sur la chaîne Youtube du site allemand de conseil financier Finanztip.

"Le Wall Street Journal écrit que Donald Trump a déjà préparé 100 décrets pour prendre des mesures rapidement après son investiture, y compris un décret pour faire de la cryptomonnaie une priorité politique", a retenu Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, dans une note.

Dans ce contexte, à quelques heures de l'investiture de Trump, la première devise numérique par capitalisation a soudainement progressé aux alentours de 06H30 GMT jusqu'à atteindre un plus haut à 109.241 dollars. Le bitcoin s'échangeait à 108.064 dollars vers 10H00.

Les marchés américains seront quant à eux fermés pour le Martin Luther King Day.

