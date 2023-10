La Bourse de Paris en hausse avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris a ouvert sur une note positive jeudi, les investisseurs attendant la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis, au lendemain de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,22%, soit 15,64 points à 7.146,85 points vers 09H30. Mercredi, la cote parisienne a fléchi de 0,44%, à 7.131,21 points, lestée par la chute de LVMH (-6,46%), poids lourd du CAC 40, dont les résultats du troisième trimestre ont été moins bons qu'attendus.

Les investisseurs reprennent leur souffle après le repli de la veille, notamment soutenus par la publication des "minutes de la Fed", le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la puissante institution américaine.

"Plusieurs" responsables de la Fed "ont fait remarquer que (...) les décisions et les communications" de l'institution "devraient se concentrer davantage sur la durée du maintien du taux directeur à des niveaux restrictifs plutôt que sur le niveau de hausse du taux directeur", rapporte le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, les 19 et 20 septembre, publié mercredi, après la clôture des marchés.

"Dans l'ensemble, ces minutes réduisent la probabilité d'une hausse des taux en novembre, car la Fed semble réticente à apporter des changements sans des signaux économiques plus clairs issus des données à venir", concluent les économistes de Natixis Research.

L'attention des investisseurs sera ainsi tournée vers la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour septembre (à 12H30 GMT), dans la mesure où ces données jouent un rôle crucial dans l'évolution de la politique monétaire de l'institution américaine.

Après être reparti à la hausse cet été, il devrait reprendre sa baisse, et s'établir à 3,6% sur un an, contre 3,7% le mois dernier, selon le consensus de MarketWatch.

Airbus aidé par Easyjet

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé jeudi une proposition d'accord pour l'achat de 157 Airbus et la conversion de 35 autres, une transaction qui représente près de 20 milliards de dollars au total, d'après un communiqué.

L'annonce bénéficiait à l'action d'Airbus, qui grappillait 0,36% à 126,66 euros vers 09H30.

Publicis félicité pour ses résultats

Le géant français de la publicité a publié un bénéfice net au troisième trimestre quasi stable sur un an, à 3,2 milliards d'euros. Pour l'exercice 2023, le groupe vise désormais une croissance de ses recettes à taux de change et périmètre constants de +5,5% à +6% (contre +5% attendu précédemment), un taux de marge opérationnelle de 18%, et une amélioration de son flux de trésorerie disponible à 1,7 milliard d'euros.

Dans le sillage de cette publication, Publicis Groupe gagnait 3,68% à 76,04 euros et s'offrait la tête du CAC 40.

Legrand: des cessions en Russie

Le fabricant français de matériel électrique Legrand (+0,57% à 88,10 euros) a annoncé jeudi la cession, effective début octobre, de ses activités russes à un industriel local russe.

Casino, l'attente se poursuit

Le distributeur en difficultés financières a annoncé mercredi soir "étendre au vendredi 13 octobre 2023 à 18h00 la date butoir pour adhérer à l'accord" contraignant pour la restructuration de sa dette avec ses créanciers ("lock-up") afin de "répondre à des demandes techniques", selon un communiqué du groupe.

Le cours de l'action de Casino reculait de 0,74% à 1,21 euro.

Orpea dévisse

Le groupe d'Ehpad privés, engagé dans une procédure pour retrouver l'équilibre financier, a subi une perte nette de 371 millions d'euros au premier semestre, sa marge ayant été affectée par des investissements et une hausse des coûts liée à l'inflation, a-t-il annoncé mercredi.

Orpea chutait de 10,98% à 1,31 euros.

