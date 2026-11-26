La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse jeudi, portée par ses valeurs dans l'industrie, l'automobile et la tech, à la faveur du mouvement de rattrapage survenu mercredi outre-Atlantique après la clôture européenne.

Le CAC 40 a gagné 1,61 %, soit 128,17 points, pour s'établir à nouveau au-dessus de la barre des 8.000 points, à 8.108,74 points. La veille, l'indice vedette parisien avait terminé en baisse de 0,75 %, à 7.980,57 points.

Paris, comme toutes les Bourses européennes, a montré une forme de "soulagement" jeudi, a souligné Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier IM, après plusieurs séances marquées par de nombreux soubresauts sur les marchés d'actions, sur fond d'inquiétude au sujet de l'intelligence artificielle (IA).

Pour atteindre cette hausse, la Bourse de Paris s'est appuyée sur les belles performances de plusieurs secteurs, à commencer par l'automobile et l'industrie.

L'action du constructeur automobile Stellantis, dont la valeur a fondu depuis le début de l'année, a réalisé la plus belle performance du CAC 40, avec une hausse de 8,91 % (à 3,53 euros). Son concurrent Renault a lui aussi vu son titre fortement augmenter, de 5,74 % (à 28,94 euros).

Côté industrie ferroviaire, Alstom (+6,98 % à 8,80 euros) n'était pas en reste.

Les valeurs technologiques et électriques, qui avaient lourdement chuté mercredi, ont bien rebondi. Soitec a pris 6,94 % à 90,96 euros, STMicroelectronics 4,48 % à 35,77 euros, Nexans 4,13 % à 118,40 euros.

Sur le front politique, députés et sénateurs ont échoué jeudi matin à s'entendre sur le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, renvoyant le texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

L'agence de notation S&P publiera vendredi son appréciation semestrielle sur la dette de la France dans un contexte économique, budgétaire et politique difficile et incertain. Les économistes s'attendent à une possible dégradation de la perspective.

Si la situation budgétaire de la France est "pour l'instant en arrière-plan" dans l'esprit des investisseurs, "le marché" considère déjà la note de la France comme étant "simple A", sous la médiane des agences de notation, selon Florian Ielpo, ce qui fait dire à l'analyste que le verdict de S&P ne devrait pas avoir de conséquences sur les taux français.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt français à dix ans était stable à 4,74 %, tandis que son équivalent allemand remontait à 3,25 %, contre 3,23 % à la clôture la veille.

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