La Bourse de Paris en baisse modérée après des élections législatives sans majorité

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en baisse de 0,40% dans les premiers échanges lundi, au lendemain du second tour des élections législatives qui ont donné la première place à la gauche mais dans une Assemblée nationale divisée et sans majorité.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 30,60 points à 7.645,02 points vers 09H08. La semaine passée, il avait rebondi de 2,62% après avoir connu son pire mois en deux ans en juin.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la France pour l'emprunt à 10 ans grimpait pour évoluer autour de 3,25%, un mouvement plus marqué que la référence en Europe, l'emprunt allemand (2,58%). La semaine passée, l'écart entre les deux taux s'était nettement réduit, tout en restant bien au-dessus de son niveau d'avant la dissolution.

Le scrutin a livré son verdict dimanche, surprenant les sondeurs et analystes politiques: le Nouveau Front populaire a remporté le plus de sièges (autour de 190), devant le camp présidentiel (autour de 160) tandis que le Rassemblement National et ses alliés, donnés gagnant encore dans les derniers sondages, terminent finalement à la troisième place (plus de 140 sièges).

Mais pour les financiers, la donne est moins bouleversée car les trois partis sont loin de la majorité absolue (289 sièges), ce qui était anticipé par les marchés la semaine passée.

"La question se pose de savoir qui va gouverner en France compte tenu des divergences importantes entre ces 3 groupes politiques. On peut s'attendre à ce que le rebond des actifs risqués", comme les actions, "marque le pas", écrivent les analystes de Natixis.

Soulignant aussi que "la paralysie politique pour les 12 prochains mois semble être l'issue la plus probable" les experts de Deutsche Bank estiment que "le marché se méfiera de la perspective" de l'arrivée de la gauche au pouvoir et de l'application de son programme.

La sécrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier a déclaré lundi qu'Emmanuel Macron "devrait appeler aujourd'hui officiellement le Nouveau Front populaire à lui transmettre un nom de Premier ministre".

"Il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature" au poste de Premier ministre, a estimé pour sa part le patron du Parti socialiste Olivier Faure. La députée de la France Insoumise Mathilde Panot a déclaré de son côté que l'alliance de gauche proposerait "un Premier ministre et un gouvernement cette semaine".

Les investisseurs resteront attentifs aux équilibres politiques tout au long des prochains jours.

Sur les autres marchés, la réaction était mesurée: l'euro reculait de 0,15% à 1,0823 dollar pour un euro.

Sur le plan économique, peu d'indicateurs sont attendus au cours des trois premiers jours de la semaine. Le principal évènement sera l'indicateur d'inflation CPI aux Etats-Unis pour le mois de juin, jeudi.

Les investisseurs prêteront aussi l'oreille aux responsables de la banque centrale américaine, dont Jerome Powell mardi, avant de se plonger dans les résultats semestriels avec les banques vendredi.

Les banques à l'affiche

Les banques, secteur sensible à l'activité en France et aux cadres réglementaires, étaient scrutées lundi après les élections législatives. Société Générale, qui a été la deuxième entreprise qui a le plus monté sur le CAC 40 la semaine dernière (+8,01%) reculait de 1,46% à 23,33 euros, BNP Paribas de 1,34% à 62,82 euros et Crédit Agricole de 0,51% à 13,55 euros.

