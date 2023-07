La Bourse de Paris en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en baisse lundi matin, sur la défensive avant une vague de résultats d'entreprises et les réunions des banques centrales européenne.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% soit de 22,52 points à 7.410,25 points vers 09H50. La semaine dernière, la place parisienne avait progressé de 0,79% pour terminer à un plus haut depuis deux mois vendredi à la clôture.

Du côté des indicateurs macroéconomiques, l'indice PMI flash de S&P Global a révélé lundi que l'activité du secteur privé en France a connu son "plus fort repli" depuis plus de deux ans et demi en juillet, après déjà une forte contraction en juin, "signalant une détérioration continue de la conjoncture économique".

Au cours de la semaine, près des trois quarts des entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats trimestriels.

Le bilan des premières publications aux Etats-Unis est pour l'heure mitigé, avec des bénéfices plus élevés que prévu dans certains secteurs, comme la banque, mais quelques déceptions dans la tech, comme Netflix et le producteur de semi-conducteurs TSMC.

Les réunions des banques centrales américaine (Fed) et européenne (BCE) figurent également à l'agenda de la semaine. Elles devraient toutes deux relever leurs taux directeurs de 0,25 point de pourcentage selon les économistes.

Rien ne semble certain en revanche sur la suite de leurs politiques monétaires.

"La décision définitive quant à la dernière hausse de taux (du cycle de resserrement monétaire de la Fed, NDLR) sera prise lorsque l'on observera des signes tangibles de ralentissement du marché du travail", selon Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac.

Concernant la BCE, sa présidente Christine Lagarde répète à l'envie qu'il y a encore "du chemin à parcourir" pour peser sur les prix, surtout sur l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, qui peine à ralentir.

"Le risque de la voir resserrer excessivement est élevé en raison des différentes réalités économiques des pays membres", souligne Kevin Thozet. "Par conséquent, le mois de septembre pourrait bien marquer la fin de ce cycle de hausses de taux exceptionnel", estime-t-il.

Plastic Omnium attire

Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a connu une forte hausse au premier semestre, dépassant 5,8 milliards d'euros (+34,7%), grâce à des acquisitions et une accélération de la production.

L'action Plastic Omnium grimpait de 6,78% à 19,84 euros. Les analystes d'Oddo BHF ont souligné dans une note "un début d'année solide et encourageant".

Accor veut engloutir Potel et Chabot

Le géant de l'hôtellerie Accor (-0,27% à 33,88 euros) est entré en "négociations exclusives" pour l'acquisition à horizon "automne 2023" des 63% du capital du traiteur de luxe Potel et Chabot qu'il ne possède pas encore, a-t-il indiqué dans un communiqué vendredi.

Euronext CAC40