La Bourse de Paris en baisse

La Bourse de Paris baisse de 0,43% dans les premiers échanges vendredi, au lendemain de sa meilleure séance en six mois, un peu pénalisée par la remontée des taux et toujours aux prises avec des résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 31,80 points à 7.433,44, points vers 10H00. La veille, il avait bondi de 2,05% après la conférence de presse de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui s'est montrée moins affirmative que prévu sur d'éventuelles prochaines hausses de taux de l'institution.

Sur la semaine, la cote parisienne est stable.

Vendredi, de nombreux poids lourds du CAC 40 ont publié leurs résultats comme Hermès, Sanofi ou Kering.

L'actualité macro-économique ne s'arrête pas pour autant, après la réunion des banques centrales américaine mercredi et européenne jeudi.

Vendredi, la banque centrale du Japon (BoJ) a fait un petit pas de plus vers la fin de sa politique ultra-accommodante, sous la pression de l'inflation et du virage effectué par les autorités monétaires occidentales depuis plus d'un an.

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 0,5% au deuxième trimestre, bien plus que prévu, tirée par les exportations tandis que la consommation des ménages reste en berne, a indiqué vendredi l'Insee.

La vigueur plus notable de la croissance pourrait pousser la BCE à garder un cap sévère, alors que Mme Lagarde a ouvert la porte jeudi à une pause dans la remontée des taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans français remontait à 3,06% contre 3,00% jeudi, un plus haut depuis le 12 juillet.

Hermès brille toujours

Hermès signait la meilleure performance en début de séance du CAC 40, avec un bond de 2,49% à 1.983,40 euros après ses résultats. Plus que jamais populaire en Asie, son bénéfice net a bondi de 36% pour atteindre 2,2 milliards d'euros.

A l'inverse, Kering reculait de 1,79% à 527,80 euros après avoir annoncé une baisse de son bénéfice, plombé par sa marque phare Gucci, et un accord pour acquérir 30% de Valentino.

Casino, nouveau plus bas

L'action Casino a repris sa cotation vendredi, après une journée de suspension, et tombait de 7,47% à 2,87 euros, après avoir touché un plus bas historique à 2,44 euros en début de séance. Un "accord de principe" avec les créanciers-clé du groupe a été trouvé sur l'offre de reprise de Daniel Kretinsky et ses alliés.

Capgemini déçoit

L'action du groupe informatique français Capgemini chute de 6,90% à 167,20 euros après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

"La direction n'a pas réitéré son intention d'atteindre le haut de la fourchette des prévisions de croissance", notent aussi les analystes de Stifel.

Acquisition pour Sanofi

Le géant pharmaceutique français Sanofi (-3,22% à 94,59 euros) a annoncé vendredi se renforcer dans les compléments alimentaires avec l'achat de l'entreprise américaine Qunol, connue pour ses produits pour la santé cardiovasculaire et des articulations vendus dans les salles de sport d'Amérique du Nord.

Sa rentabilité a progressé au deuxième trimestre sur un an et son activité portée à nouveau par son médicament vedette Dupixent mais aussi une accélération des ventes de vaccins.

Parmi les autres résultats

Atos plongeait de 18,18% à 11,93 euros, après avoir annoncé une nouvelle perte et de nouvelles cessions. L'action, qui dévisse depuis cinq ans, reste toutefois en hausse de 33% depuis le début de l'année.

CGG (-14,79% à 0,64 euro), Française des Jeux (-5,73% à 33,54 euros), SES-Imagotag (-6,17% à 127,80 euros), Fnac-Darty (-5,52% à 31,84 euros), Air-France-KLM (-4,90% à 1,50 euro), Aéroports de Paris (-4,57% à 123,20 euros) baissaient aussi nettement après leurs résultats.

A l'inverse, ceux de TF1 (+8,26% à 7,15 euros), Euronext (+5,03% à 67,80 euros), Bouygues (+2,76% à 32,78 euros), Neoen (+1,07% à 30,10 euros), Arkema (+0,66% à 94,44 euros) progressaient.

