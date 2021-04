La Bourse de Paris disposée à ouvrir dans le vert après Pâques

La Bourse de Paris était bien disposée à poursuivre son rebond mardi au lendemain d'un long week-end de Pâques, dans le sillage des marchés américains.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 montait de 0,81% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Jeudi, la cote parisienne avait fini en hausse de 0,59%.

La Bourse de New York a conclu en forte progression lundi, sur de nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par de bons chiffres sur l'emploi américain vendredi et l'espoir d'un retour de la croissance.

"Le marché boursier reste positivement orienté grâce aux espoirs de nouvelles mesures de soutien au niveau des infrastructures aux Etats-Unis", commente Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Les derniers indicateurs économiques ont de quoi encourager les investisseurs.

L'activité dans les services en Chine a rebondi en mars après un passage à vide le mois précédent, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) calculé par le cabinet IHS Markit.

Aux Etats-Unis, le secteur des services a également affiché une croissance robuste en mars, au moment où l'économie américaine rebondit après des mois de lutte contre la pandémie de Covid-19, selon l'indice ISM publié.

En Europe, plusieurs pays ont commencé à lever progressivement leurs restrictions sanitaires mais en France, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur pour tenter de freiner la pandémie, conduisant le gouvernement à réviser ses prévisions de croissance à 5% en 2021, au lieu des 6% espérés jusqu'à présent.

La production de vaccins dans l'Hexagone contre le Covid-19 doit démarrer mercredi.

"Les éventuelles inquiétudes en lien avec la dynamique de croissance en Europe et l'évolution de la pandémie ne semblent pas inquiéter outre-mesure les investisseurs, qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide", note M. Dembik.

Valeurs à suivre

Air France-KLM: la Commission européenne a approuvé mardi un projet de l'Etat français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France, pour recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers. L'Etat français sera autorisé à monter à "un peu moins de 30%" du capital d'Air France, contre 14,9% aujourd'hui a précisé sur France Inter le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

Veolia/Suez: Suez a réitéré sa volonté de trouver une solution négociée avec Veolia, qui avait lui-même appelé lundi au dialogue et à désactiver la fondation de droit néerlandais, où Suez a logé certains actifs sur l'eau afin de les mettre à l'abri d'une offre de Veolia.

Total: le groupe a annoncé qu'il maintenait sa présence controversée en Birmanie, où la répression contre le coup d'Etat militaire a déjà fait des centaines de morts, tout en s'engageant à financer des organisations pour les droits humains dans le pays.

pan/soe/spi