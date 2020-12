La Bourse de Paris disposée à la baisse

La Bourse de Paris était disposée à ouvrir en baisse lundi, après cinq semaines consécutives de hausse, scrutant les négociations sur des mesures d'aide à l'économie américaine et la phase finale des discussions post-Brexit.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,38% une quarantaine de minutes avant l'ouverture.

Vendredi, la place parisienne avait progressé de 0,62% à 5.609,15 points, affichant une cinquième semaine de hausse d'affilée. La Bourse de New York avait pour sa part clôturé sur de nouveaux records.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin en l'absence d'accord entre républicains et démocrates aux Etats-Unis, de tergiversations sur le sujet du Brexit et de triste constat que les Etats-Unis viennent de connaître un nouveau nombre record d'infections au coronavirus", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Par ailleurs, des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis envisageraient de sanctionner des responsables chinois au sujet des récents événements à Hong Kong pourraient peser sur le marché, selon Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Les parlementaires américains devaient plancher cette semaine sur des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages.

Après avoir prédit un hiver "sombre", le président élu Joe Biden a appelé vendredi à apporter dès "maintenant" une aide aux Américains puisque de nombreuses aides aux chômeurs et familles expirent le 26 décembre. Et que les créations d'emplois ont pris un sérieux coup de froid en novembre.

Un plan d'aide à l'économie de 908 milliards de dollars avait été proposé la semaine dernière par un groupe de sénateurs démocrates et républicains.

Les parlementaires doivent également trouver un accord sur une loi de financement pour éviter un "shutdown", la mise à l'arrêt du gouvernement fédéral par manque de financement de l'Etat, le 11 décembre prochain.

En Europe, la volatilité devrait aussi monter d'un cran avec la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, point d'orgue de la semaine. Les investisseurs comptent sur un renforcement de son intervention pour soutenir l'économie toujours en souffrance dans la zone euro, où le plan de relance budgétaire des Vingt-sept se fait attendre.

Les économistes s'attendent à ce que le conseil des gouverneurs de la BCE décide d'augmenter son programme de rachat de dettes privées et publiques d'au moins 500 milliards d'euros et le prolonge au-delà de juin 2021, jusqu'à décembre au moins.

L'actualité en Chine, où les exportations ont progressé en novembre de 21,1% sur un an, appuyait un constat de reprise de l'activité du géant asiatique, qui devrait être l'un des rares grands pays à annoncer une croissance en 2020. Cette hausse, bien supérieure aux attentes du marché, est la plus forte depuis plus de deux ans.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale: le groupe va fusionner ses réseaux de banques Société Générale et Crédit du Nord, un projet qui va passer par la fermeture de 600 agences.

Axa: le PDG d'Axa France a dénoncé un "chantage scandaleux", après que le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a appelé à geler les primes d'assurance des hôteliers et restaurateurs sous peine d'une nouvelle taxe. Une réunion sur la question est prévue lundi entre Bercy et les assureurs.

EDF: Greenpeace a dénoncé dimanche des failles dans la sécurité du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche), affirmant avoir pu consulter des documents confidentiels et détaillés sur la protection du site.

Eramet: le groupe minier cherche un repreneur pour sa filiale Aubert & Duval, spécialisée dans les aciers et alliages de haute performance et visée par un plan de départs volontaires.

