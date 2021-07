La Bourse de Paris devrait souffrir dans le sillage de Hong Kong

La Bourse de Paris devrait démarrer dans le rouge lundi, affectée par la forte chute de la Bourse de Hong Kong après un nouveau tour de vis de Pékin visant le secteur éducatif privé, dans un marché focalisé sur la réunion de la Fed.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,48% une trentaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait terminé en nette hausse (+1,35%).

De leur côté, les trois principaux indices américains ont fini à de nouveaux records à Wall Street vendredi.

Malgré cela, "les marchés européens devraient ouvrir en baisse ce matin", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

En cause notamment : la chute de plus de 3% de la Bourse de Hong Kong, "après que les régulateurs chinois ont pris des mesures répressives contre les secteur de la tech et de l'éducation", relève Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Les sociétés de soutien scolaire en ligne étaient affectées par les nouvelles indiquant que la Chine prévoit de réformer le système d'éducation privé pour leur interdire de faire des bénéfices.

Le mastodonte de l'internet Tencent dévissait également après que le groupe, ultradominant en Chine sur le marché du streaming musical, a été épinglé samedi par le régulateur pour pratiques anticoncurrentielles et prié de renoncer à ses droits musicaux exclusifs.

En Europe et aux Etats-Unis, où les marchés boursiers se sont nettement redressés la semaine dernière après avoir connu un lundi noir, le principal rendez-vous de la semaine sera la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mardi et mercredi.

Même si les inquiétudes autour du variant Delta, auxquelles s'ajoutent celles relatives à la hausse de l'inflation et au ralentissement de la croissance, n'ont pas disparu, "le bénéfice du doute semble faire pencher les investisseurs vers l'anticipation d'une reprise ralentie, plutôt que stoppée net, en grande partie grâce aux résultats d'entreprises qui dépassent les attentes", selon M. Hewson.

Dans ce contexte, le marché estime qu'il "est peu probable que les banques centrales soient pressées d'envisager de réduire de manière imminente leurs programmes d'achats d'obligations ou d'actifs, sans parler de relever leurs taux", ajoute-t-il.

Par ailleurs, le "secteur bancaire européen pourrait être en verve après que la BCE a annoncé vendredi soir qu'elle lèvera fin septembre les restrictions imposées aux banques sur les rachats d'actions et le paiement de dividendes", estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Sur le front des indicateurs, sont attendus le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour juillet en Allemagne, puis les ventes de maisons neuves en juin aux Etats-Unis.

Valeurs à suivre

Faurecia: l'équipementier automobile a publié lundi un bénéfice net de 146 millions d'euros au premier semestre, malgré des résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs.

Lagardère: le groupe a contesté samedi "fermement tout achat de vote" et "toute infraction ou irrégularité mentionnée" dans un article du Monde publié vendredi, selon lequel une information judiciaire a été ouverte par le parquet national financier (PNF) dans l'affaire qui a opposé Lagardère au fonds Amber Capital.

Altarea: le promoteur français a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour racheter Primonial, groupe spécialisé dans l'épargne immobilière et la gestion d'actifs immobiliers, en vue de créer un poids lourds européen de l'investissement et du développement immobilier.

