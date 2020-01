La Bourse de Paris devrait se redresser à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue dans le vert vendredi après avoir signé quatre séances consécutives de baisse face aux craintes d'une propagation rapide de l'épidémie de coronavirus en Chine.

Le contrat à terme sur le CAC 40 avançait de 0,65% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait perdu 0,65% à 5.971,79 points.

La Bourse de New York a pour sa part terminé en ordre dispersé jeudi, et les marchés chinois sont fermés vendredi pour cause de Nouvel An lunaire.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin après que le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a jugé prématuré de considérer l'épidémie de coronavirus en Chine (...) comme une urgence de santé publique de portée internationale", ont estimé les experts de Mirabaud Securities Genève. "Les marchés sont aussi alimentés par la publication des résultats d'Intel après la clôture américaine", le géant des microprocesseurs ayant surpassé les attentes en 2019.

Le bilan du nouveau coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan (centre de la Chine) s'est encore aggravé, à 26 morts. Signe de l'inquiétude ambiante, la capitale Pékin a déjà décrété l'annulation des festivités du Nouvel an chinois et plus de 30 millions d'habitants du centre de la Chine sont concernés par une mise en quarantaine imposée par les autorités dans la région de Wuhan, la métropole au coeur de l'épidémie.

Le parc d'attractions de Disneyland à Shanghai a annoncé vendredi, au premier jour du congé du Nouvel an chinois, qu'il resterait fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation du virus qui a déjà contaminé plus de 800 personnes en Chine.

La Chine a engagé vendredi la construction d'un hôpital destiné à accueillir d'ici 10 jours un millier de patients victimes du nouveau coronavirus, ont rapporté les médias publics.

Outre toute information en provenance de Chine concernant le virus coronarien, les investisseurs seront attentifs à la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en zone euro et aux Etats-Unis.

Au sommet de Davos, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé leur volonté de conclure dans les prochaines semaines un accord commercial, une déclaration surprise pour calmer le jeu des deux côtés de l'Atlantique.

- Valeurs à suivre -

Carrefour: le groupe de distribution a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes, à 80,7 milliards d'euros et espère un bénéfice opérationnel meilleur que ses prévisions, même s'il a pâti des grèves de décembre en France.

Orange: le PDG du groupe de télécoms Stéphane Richard a demandé du temps afin de permettre à son nouvel assistant vocal Djingo, conçu avec l'allemand Deutsche Telekom et lancé le 13 novembre, de se développer pleinement.

Rémy Cointreau: le groupe de spiritueux a annoncé la suspension de ses objectifs annuels à l'occasion de son changement de direction, et après une chute de 9,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé 2019-2020.

Somfy: le groupe spécialisé dans les automatismes pour la maison a augmenté ses ventes de 6,5% en 2019, à 1,2 milliard d'euros. L'activité a progressé dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Exel Industries: le fabricant d'appareils de pulvérisation et d'arracheuses de betteraves, affecté par plusieurs crises dans le secteur agricole, anticipe une "année sans croissance à périmètre constant" après un chiffre d'affaires en net recul au premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020.

Stef: le groupe spécialisé dans la logistique du froid a amélioré son chiffre d'affaires de 5,7% en 2019 à 3,441 milliards d'euros.

Compagnie des Alpes: le groupe a enregistré un bon début de saison dans ses domaines skiables, grâce à de bonnes conditions d'enneigement et d'ensoleillement, et a vu son activité progresser de 11% entre octobre et décembre.

