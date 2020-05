La Bourse de Paris devrait saluer le premier jour de déconfinement

La Bourse de Paris devrait ouvrir prudemment en hausse, soutenue par le début d'un déconfinement qui marque un retour progressif d'activité en France.

Le contrat à terme sur le CAC 40 avançait de 0,26% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la place parisienne avait fini en hausse de 1,07% à 4.549,64 points.

"Les marchés asiatiques ont gagné du terrain sur fond d'optimisme alors que des pays assouplissent leurs restrictions liées au confinement. A leur tour, les indices européens devraient ouvrir en hausse", estime David Madden, analyste chez CMC Markets.

Autre argument pour une ouverture dans le vert, en Chine, premier marché automobile mondial, les ventes de voitures ont à nouveau reculé en avril (-5,5% sur un an) mais à un rythme beaucoup moins prononcé que les mois précédents.

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs semblent être immunisés contre un déferlement de statistiques économiques désastreuses, se focalisant sur la réouverture de certains pans de l'économie de grands pays occidentaux.

Toutefois, ils devraient garder à l'esprit la crainte d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19 qui pourrait freiner la réouverture d'autres économies, estiment les analystes.

La pandémie a fait plus de 280.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine et la peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers ressurgissant, notamment à Séoul et Wuhan.

Au moment où la France et l'Espagne lâchent du lest à compter de ce lundi en levant certaines restrictions, l'Allemagne surveille également de très près une hausse du taux d'infection après avoir entamé son déconfinement le 20 avril.

Face à une récession généralisée, les acteurs de marché misent beaucoup sur les aides massives des Etats et des banques centrales ainsi que sur une reprise progressive de l'activité permise par le déconfinement.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), qui tablait mi-avril sur un recul de 3% de l'économie mondiale en 2020, a estimé vendredi que les indicateurs de certains pays pourraient détériorer cette prévision.

Aux Etats-Unis, plus de 20 millions d'emplois ont été détruits en avril, un taux de chômage au plus haut depuis les années 1930.

Les conseillers économiques du président Donald Trump ont défendu dimanche la possibilité de faire redémarrer le pays en toute sécurité malgré la poursuite de l'épidémie et la détection de plusieurs cas de coronavirus dans la Maison Blanche.

En Europe, les 19 ministres des Finances de la zone euro se sont entendus vendredi sur les détails d'une première riposte à la crise engendrée par le nouveau coronavirus, mais tout reste à faire sur un grand plan de relance qui divise les 27 pays de l'UE.

Par ailleurs, la Commission européenne a évoqué une possible procédure en justice contre l'Allemagne à la suite du jugement très critique de sa Cour constitutionnelle contre la BCE.

Les juges allemands ont lancé la semaine dernière un ultimatum de trois mois à la BCE pour qu'elle montre que sa politique de soutien économique présente plus d'avantages que d'inconvénients.

Côté indicateurs, l'agenda est bien dégarni, à l'exception de la production industrielle italienne de mars.

- Valeurs à suivre -

Renault : le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a jugé samedi la "CGT irresponsable" pour avoir obtenu en justice la fermeture de l'usine de Renault à Sandouville (Seine-Maritime) tandis que Bruno Le Maire a dénoncé "une mauvaise décision".

Air France-KLM : Air France va contrôler à partir de ce lundi la température de ses passagers au départ de l'ensemble de ses vols.

pan/pn/nth