La Bourse de Paris devrait revenir timidement dans le vert

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi, après un début de semaine poussif, reprenant un peu confiance dans le sillage de Wall Street et dans l'attente d'indicateurs d'activités des deux côtés de l'Atlantique.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,51% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en baisse de 0,62% à 4.948,70 points.

Wall Street a pour sa part débuté la semaine dans le vert, portée par le dynamisme de ses fleurons technologiques.

"L'Europe (est) en piste pour une ouverture en hausse alors que les indices d'activités PMI" pourrait laisser entrevoir "un rebond économique", a anticipé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Le déclin d'hier sur les marchés européens et asiatiques était lié à la nette progression des cas de contaminations, pas seulement aux États-Unis mais également en Chine et en Allemagne", faisant craindre "une seconde vague qui mettrait en péril les perspective d'une reprise économique", a-t-il complété.

"Dans un premier temps les indices américains ont suivi le mouvement", a-t-il ajouté, mais "l'optimisme n'a pas tardé à refaire surface", aidé par un rebond d'Apple.

Selon lui, il y a de la "schizophrénie" sur les marchés, partagés entre ceux qui craignent une seconde vague qui ruinerait les espoirs de redémarrage et "ceux qui pensent que les soutiens monétaires et fiscaux peuvent régler les problèmes".

Alors que "les deux camps s'affrontent" chaque jour, l'attention du jour sera concentrée, d'après lui, sur les PMI en zone euro, avec des investisseurs plutôt "optimistes" quant à un rebond de l'activité. Ce scénario a gagné en vigueur grâce à la remontée enregistrée en mai et les données de juin sont attendues aussi en hausse, a souligné M. Hewson.

La situation sanitaire n'en continuera pas moins de peser avec neuf millions de contaminations dans le monde, le seuil des 120.000 morts dépassé aux États-Unis et une pandémie de coronavirus qui "continue de s'accélérer" selon l'Organisation mondiale de la Santé.

Du côté des indicateurs, outre les premiers chiffres d'activité PMI pour juin de la zone euro et des États-Unis, les ventes de maisons neuves pour mai aux États-Unis sont également à l'agenda.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi: le laboratoire affirme être très bien placé pour produire un vaccin contre le Covid-19 fiable et disponible en grandes quantités, et il a annoncé élargir sa collaboration avec Translate Bio, une biotech cotée au Nasdaq qui développe des médicaments à base d'ARN messager et avec laquelle il travaille sur un vaccin contre le virus.

Peugeot: Phitrust, un fonds d'investissement qui détient une part minoritaire du constructeur automobile PSA (Peugeot, Citroën), a critiqué lundi le projet de fusion avec Fiat Chrysler (FCA), jugeant le montage de l'opération déséquilibré.

ADP: les syndicats du groupe ont dénoncé lundi le "mépris de la direction envers les salariés" après l'annonce par le PDG du groupe de prochains "ajustements" sur l'emploi face à la crise liée au coronavirus.

Axa: la décision concernant le restaurateur du Pyla qui a assigné l'assureur en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour refus d'indemnisation en lien avec le coronavirus est attendue.

Michelin tiendra son assemblée générale

abx/soe/spi