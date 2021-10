La Bourse de Paris devrait rester dans le rouge

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi, dans le sillage de la Bourse de New York, toujours préoccupée par le risque que l'inflation persiste.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 perdait 0,89% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait fini la séance en baisse de 0,62% et le mois de septembre en repli de 2,40%.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la consolidation des indices américains", prévoit John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

La Bourse de New York a en effet terminé en baisse jeudi, préoccupée par les tergiversations du Congrès ainsi que par des résultats d'entreprises décevants.

Les Etats-Unis ont cependant évité in extremis la paralysie des services fédéraux grâce à une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 3 décembre, adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat, et signée par Joe Biden.

Mais revers pour le président démocrate: après des heures de négociations frénétiques, les chefs démocrates du Congrès américain ont reporté le vote attendu jeudi pour approuver définitivement un vaste plan d'investissements dans les infrastructures, faute d'être parvenus à un accord entre l'aile gauche du parti et les plus centristes.

Outre ce dossier politique, les investisseurs restent préoccupés par "les interrogations concernant la normalisation monétaire américaine, c'est-à-dire la baisse des rachats d'actifs avant la fin de l'année et une hausse des taux en 2022, et la progression de l'inflation", poursuit M. Plassard.

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie plusieurs pays européens ont pris des mesures.

Le Premier ministre français a annoncé que le gouvernement allait "bloquer" le tarif réglementé du gaz jusqu'en avril 2022, après la hausse attendue au 1er octobre, et limiter l'augmentation de celui de l'électricité à 4% en février.

L'agenda du jour est chargé en indicateurs, entre inflation de la zone euro, indices d'activité manufacturière pour plusieurs pays et aux Etats-Unis, consommation des ménages, indice PCE d'inflation et confiance des consommateurs.

Valeurs à suivre

Secteur automobile: le marché automobile français a reculé de 20,5% en septembre par rapport à septembre 2020 selon la Plateforme automobile qui relève que les perspectives sont sombres pour la fin de l'année, la pénurie de composants électroniques se faisant ressentir dans un marché déjà faible.

Airbus: Italia Trasporto Aereo (ITA), la nouvelle compagnie aérienne publique italienne née des cendres d'Alitalia et qui doit reprendre ses activités mi-octobre, a annoncé un accord avec l'avionneur Airbus portant sur l'achat de 28 nouveaux appareils.

Saint-Gobain: le groupe de matériaux a finalisé l'acquisition de la société Panofrance, distributeur français spécialiste de panneaux de bois pour la construction, un secteur en plein développement.

Orange: l'opérateur a pris une participation majoritaire dans le deuxième opérateur de téléphonie fixe de Roumanie, Telekome Romania Communications (TKR), pour 268 millions d'euros, poursuivant ainsi sa stratégie "d'investissements dans le secteur roumain des télécommunications".

jvi/vac/eb