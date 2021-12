La Bourse de Paris devrait repartir à la hausse

La Bourse de Paris devrait rebondir mercredi malgré des craintes sur l'évolution de la situation sanitaire et un changement de ton du patron de la banque centrale américaine sur l'inflation.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 gagnait 1,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La place parisienne fait le yoyo depuis un gros trou d'air vendredi (-4,75%), mardi elle a perdu 0,81%.

Devant une commission du Sénat, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a jugé mardi que le moment était venu de cesser de parler d'une inflation temporaire aux États-Unis. Elle est au plus haut depuis 31 ans.

Un changement de ton inattendu étant donné que Jerome Powell a martelé pendant des mois que la hausse des prix ne devrait pas durer et qu'elle était due à des facteurs transitoires liés à la reprise.

"M. Powell a poursuivi en disant que la Fed utiliserait les outils des banques centrales pour empêcher l'inflation de s'enraciner davantage et que le programme de réduction progressive des émissions pourrait probablement se poursuivre plus rapidement", ajoute Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La déclaration a fait plonger les indices boursiers américains car elle implique la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt plus tôt que prévu. Les analystes suggèrent désormais que la banque centrale pourrait effectuer deux hausses des taux en 2022.

Sur le front sanitaire, le Brésil a annoncé mardi soir avoir enregistré ses deux premiers cas de variant Omicron, les premiers aussi en Amérique latine, chez des voyageurs provenant d'Afrique du Sud.

En France, plus de 47.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures mardi et la barre de 10.000 personnes hospitalisées a été franchie pour la première fois depuis septembre.

L'attention des investisseurs sera mobilisée par beaucoup de sujets ce mercredi: "le brusque revirement de Jerome Powell", les "préoccupations liées au virus, qu'il s'agisse du Delta ou d'Omicron", les derniers indices "PMI manufacturiers et les derniers chiffres de l'économie américaine, ainsi que la Fed qui semble décidée à poursuivre la réduction de ses achats d'actifs quoi qu'il arrive", résume Michael Hewson.

Valeurs à suivre

Air France-KLM: la compagnie aérienne a appelé au développement "au plus vite" d'une filière de production de carburants d'aviation durables, essentielle pour en réduire les coûts et baisser les émissions de CO2 du transport aérien. Air France-KLM s'est de plus engagé à diviser par deux d'ici 2030 ses émissions de CO2 par passager par kilomètre et au "net zéro" pour 2050.

Sanofi: le géant pharmaceutique français a confirmé mercredi ses perspectives pour sa division vaccins et "table sur une croissance des ventes à un chiffre" selon un communiqué du groupe. Sanofi a également annoncé l'acquisition d'Origimm Biotechnology, spécialisé dans le traitement des maladies de la peau.

Soitec: le fabricant français de semi-conducteurs a publié des résultats en nette croissance pour son premier semestre, dopés notamment par le déploiement des smartphones 5G.

Eurazeo: le mandat de Virginie Morgon à la tête de la société d'investissement a été renouvelé pour une durée de quatre ans, à compter de mars 2022.

jvi/vac/spi