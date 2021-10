La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait faire marche arrière mercredi après avoir retrouvé le chemin de la hausse mardi, les inquiétudes concernant l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement et un potentiel défaut de paiement des Etats-Unis reprenant le dessus.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,86% une quarantaine de minutes avant l'ouverture au lendemain d'un franc rebond de 1,52% faisant suite à trois séances consécutives de baisse.

"Les indices européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin malgré la belle clôture des marchés américains", indique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"Ce sont bien les risques concernant le plafond de la dette américaine et le rendement des emprunts américains (le 10 ans américain est au plus haut niveau de juin ce matin) qui inquiète de plus en plus les investisseurs", précise-t-il.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements américains de longue échéance n'ont cessé de se raffermir au cours des dernières séances. Le taux américain à dix ans montait à 1,56% contre 1,53% la veille.

Les investisseurs craignent un risque de dérapage de l'inflation du fait de la hausse continue des prix du pétrole et du gaz. Ce qui pourrait inciter les banques centrales à réduire plus vite qu'attendu leur soutien monétaire.

Mercredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a relevé son taux d'intérêt pour la première fois en sept ans, emboîtant ainsi le pas à la Banque de Norvège et de Corée du Sud.

A l'agenda du jour, l'enquête mensuelle ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour septembre aux Etats-Unis sera à l'honneur avant le très attendu rapport sur l'emploi vendredi.

Le président américain Joe Biden peine à faire passer au Congrès le relèvement du plafond de la dette et ses grands plans d'investissement sous le poids des divisions politiques.

Le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer a averti mardi que la menace même d'un défaut de paiement des Etats-Unis pourrait pousser les agences financières à abaisser "très bientôt" la note du pays si aucun accord n'était trouvé rapidement pour relever le plafond de la dette.

Valeurs à suivre

Icade: Icade Santé, filiale du groupe immobilier Icade, a annoncé mercredi reporter l'introduction en Bourse qui devait financer un ambitieux plan de croissance notamment à l'international, "dans l'attente de conditions de marché plus favorables".

Thales: le groupe français a annoncé mercredi un partenariat avec le géant américain Google pour développer un service de "cloud" à destination des entreprises et des institutions publiques à l'horizon 2023.

Stellantis: le constructeur automobile a annoncé la suspension de sa production à Vienne, en Autriche, du 18 octobre au 31 décembre, en raison de la pénurie mondiale de puces qui touche tout le secteur.

