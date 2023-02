La Bourse de Paris devrait rebondir à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait rebondir jeudi malgré la persistance de l'inflation en Allemagne et la baisse de Wall Street mercredi après que des responsables de la banque centrale américaine (Fed) ont réaffirmé leur engagement à torpiller l'inflation par de nouvelles hausses de taux.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,63% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'une clôture en léger repli.

Après deux mois de baisse, l'inflation en Allemagne a connu une légère hausse en janvier, à 8,7%, portée par la baisse des tensions dans le secteur énergétique, selon des chiffres officiels provisoires publiés jeudi.

Une donnée qui pourrait augmenter la pression sur la Banque centrale européenne à durcir les conditions financières. La BCE a d'ores et déjà relevé ses taux à cinq reprises depuis juillet pour un cumul de 3 points de pourcentage, avec l'intention de poursuivre le mouvement en mars voire au-delà.

Mercredi, Wall Street a terminé en baisse après "une succession d'intervenants de la Fed redoublant de déclarations affichant une volonté de combattre l'inflation", selon Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Le patron de la Fed Jerome Powell avait déjà écarté mardi toute baisse de taux avant 2024.

Ses déclarations ont trouvé écho dans celles du responsable de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari, qui a souligné que les taux se situant dans une fourchette de 4,50 à 4,75% pourraient monter à 5,4%, avant d'espérer une pause dans le resserrement monétaire.

Le président de l'antenne de New York John Williams a été encore plus loin en évoquant un taux directeur entre 5,25% et 5,50% en fin d'année, un niveau bien plus élevé que ce que les marchés prévoient pour l'heure.

"Les gouverneurs Christopher Waller et Lisa Cook ont suivi avec des commentaires à la tonalité sévère à l'égard de futures hausses de taux", souligne M. Hewson.

Or, il y a moins d'une semaine, les investisseurs espéraient encore que la Réserve fédérale réduise un peu la voilure et qu'elle porte ses taux à un niveau moins élevé prévu. Ils pariaient sur une seule hausse, suivie de deux baisses.

"Cette incertitude en cours sur les perspectives de taux contribue à créer de la volatilité", note M. Hewson.

Dans ce contexte, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis seront particulièrement surveillées cet après-midi.

Valeurs à suivre

ArcelorMittal : le deuxième sidérurgiste mondial a réalisé un bénéfice net de 9,3 milliards de dollars en 2022, en baisse de 38% par rapport à 2021.

Legrand: le fabricant de matériel électrique a annoncé avoir frôlé en 2022 le milliard d'euros de bénéfice net, en hausse de 10,5%, grâce notamment aux besoins croissants de décarbonation et d'électrification.

Vinci: le géant français du BTP a engrangé en 2022 un bénéfice net en hausse de 64%, porté aussi bien par ses concessions d'infrastructures comme les autoroutes, la construction ou les énergies.

Crédit Agricole: le groupe bancaire a publié un bénéfice net en baisse de 10,5% en 2022 à 8,1 milliards d'euros, pénalisé par la guerre en Ukraine, mais il a réalisé un quatrième trimestre "historique", au-dessus des attentes.

pan/cdu/spi