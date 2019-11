La Bourse de Paris devrait ralentir le pas après quatre jours d'ascension dynamique

La Bourse de Paris devrait rester positive jeudi tout en ralentissant un peu le pas après une ascension dynamique ces derniers jours qui a porté l'indice à ses plus hauts niveaux depuis 12 ans.

Le contrat à terme sur le CAC 40 grignotait 0,14% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 0,34% à 5.866,74 points après quatre séance de hausse.

Wall Street a pour sa part fini en ordre dispersé, marquant une pause après là aussi une progression soutenue.

"Les principaux indices américains ont fini sans réelle tendance hier soir dans le sillage d'une prise de bénéfice logique et d'une information" de presse évoquant une signature de l'accord commercial sino-américain partiel seulement en décembre prochain, ont souligné les experts de Mirabaud Securities Genève.

Et selon eux, les marchés européens devraient connaître le même destin jeudi matin.

Du côté des indicateurs, la production industrielle de septembre en Allemagne a reculé.

Les crédits à la consommation aux Etats-Unis pour septembre sont également à l'agenda.

La Commission européenne présentera en outre ses prévisions économiques d'automne.

Et la Banque d'Angleterre devrait annoncer pour sa part qu'elle maintient son taux directeur à 0,75%, optant pour la prudence en attendant d'en savoir plus sur l'issue du Brexit et des élections anticipées.

VALEURS A SUIVRE

Axa : Le groupe d'assurance a vu augmenter de 5% son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à 79,68 milliards d'euros, porté par une bonne dynamique dans tous ses métiers et sur l'ensemble des zones géographiques où il est présent.

ArcelorMittal : Le géant mondial de l'acier a accusé une perte nette de 539 millions de dollars au troisième trimestre, pénalisé par des expéditions d'acier en baisse saisonnière, des prix de l'acier en recul et des coûts de matières premières élevés.

Engie : Le groupe a annoncé des résultats en hausse sur neuf mois, portés notamment par une meilleure disponibilité des centrales nucléaires en Belgique, et a confirmé ses objectifs pour l'année.

Legrand : Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, après avoir vu ses résultats nettement progresser lors des neufs premiers mois de l'année, tirés à la fois par une activité dynamique et par des effets de périmètre et de changes favorables.

Lagardère : Le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros sur le troisième trimestre, en hausse de 5,5%, grâce à une bonne tenue de ses activités d'édition et de distribution dans les transports et confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

Nexans : Le fabricant de câbles a annoncé que son chiffre d'affaires du 3e trimestre avait progressé de 3,8% à 1,67 milliard d'euros et que le "déploiement" de son plan de transformation était "conforme aux attentes", tout comme ses perspectives annuelles.

Veolia : Le groupe a annoncé un bénéfice net en hausse de 7,2% sur neuf mois, avec un 3e trimestre tiré par la croissance à l'international et les réductions de coûts, piliers de la stratégie du groupe qui a confirmé ses objectifs annuels.

Sodexo : Le numéro deux mondial de la restauration collective a publié un bénéfice net en hausse de 2,2% à 665 millions d'euros pour son exercice 2018/2019, pendant lequel sa rentabilité a été conforme à ses objectifs.

Solvay : Le groupe chimique belge, coté à Bruxelles et Paris, a confirmé ses objectifs 2019 après avoir enregistré au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de 3% par rapport à 2018.

Eiffage : Le chiffre d'affaires du groupe de BTP a progressé au troisième trimestre grâce à une activité solide sur ses chantiers, à la suite notamment des projets du Grand Paris, et sa prévision d'une hausse sur toute l'année a été confirmée.

abx/tq/spi