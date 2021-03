La Bourse de Paris devrait poursuivre sur sa lancée haussière

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir dans le vert jeudi matin, profitant du vent d'optimisme soufflant depuis les Etats-Unis après l'adoption du vaste plan de relance américain, et avant une réunion de la BCE.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,34% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une hausse de 1,11%.

"Un sentiment d'optimisme a traversé le marché alors que le plan de relance américain et la reprise économique étaient dans l'esprit des investisseurs", indique David Madden, un analyste de CMC Markets UK.

Outre-Atlantique, le Dow Jones a terminé à un nouveau record dans le sillage du vote par la Chambre des représentants d'un gigantesque plan d'aide à l'économie américaine de 1.900 milliards de dollars.

Le président américain Joe Biden va promulguer vendredi ce texte, qui comprend notamment des chèques aux familles, des crédits d'impôts, des aides aux petites entreprises et une enveloppe pour les établissement scolaires.

"L'humeur haussière aux Etats-Unis a tiré les marchés actions asiatiques", et ce même enthousiasme devrait se transmettre à l'Europe, où les Bourses "sont sur le point de démarrer positivement", ajoute M. Madden.

L'actualité du jour sera dominée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) alors que les craintes d'une accélération de l'inflation, à la faveur d'un redémarrage de l'économie, se sont matérialisées dernièrement par une forte hausse des rendements obligataires, surtout aux Etats-Unis.

Depuis la dernière réunion de l'institution de Francfort en janvier, le taux d'inflation a grimpé à 0,9% en janvier et février en zone euro, dépassant les attentes.

Dans ce contexte, le nouveau jeu de prévisions trimestrielles de la BCE publié ce jeudi sera surveillé de près.

"Dans l'immédiat, il est probable que la BCE se contente d'une intervention verbale mais il n'est pas certain que ce soit suffisant et elle devra se tenir prête à intervenir davantage si nécessaire dans les semaines et mois à venir si elle ne réussit pas à convaincre les opérateurs de marché", estime Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont également à l'agenda.

Valeurs à suivre

JCDECAUX: le géant français de l'affichage publicitaire a annoncé jeudi avoir vécu en 2020 "l'année la plus difficile de son histoire" en enregistrant sa première perte nette à hauteur de 605 millions d'euros, en raison des mesures sanitaires mondiales contre la pandémie de Covid-19 qui ont contraint son activité.

BOIRON: le spécialiste des produits homéopathiques a prévu mercredi une baisse de ses bénéfices en 2021, après les avoir déjà vu reculer l'an dernier, les mesures contre le Covid-19 ayant fait nettement reculer les maladies hivernales, l'un de ses gros marchés.

CASINOS PARTOUCHE: pénalisé par la fermeture des casinos, le groupe a vu son chiffre d'affaires fondre de 81,3% sur la période novembre-janvier, faiblement soutenu par deux casinos étrangers et les jeux et paris en ligne.

MR. BRICOLAGE: le groupe, qui a bouclé en 2020 son plan de cession de magasins intégrés, s'est félicité mercredi d'un retour à la rentabilité sur l'exercice écoulé, et revendique avoir fait mieux que son marché en termes de ventes en France.

jra/mch/spi