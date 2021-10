La Bourse de Paris devrait poursuivre sur sa lancée à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait profiter vendredi à l'ouverture de la progression de Wall Street la veille après une série de résultats et d'indicateurs américains jugés solides.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 gagnait 0,59% une quarantaine de minutes avant l'ouverture après des séances clairement positives jeudi (+1,33%) et mercredi (+0,75%).

"Les marchés européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la publication de résultats d'entreprises américaines au-delà des attentes et de prix à la production (américains) en légère décélération", estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

La promulgation par le président Joe Biden du texte relevant le plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en décembre "contribuera également à l'humeur" du marché, ajoute Jeffrey Halley, analyste chez Oanda, puisqu'elle permet d'éloigner la perspective d'un défaut de paiement de la première économie mondiale.

Jeudi, de bons résultats d'entreprises et de bonnes nouvelles macroéconomiques ont été franchement appréciés par les indices américains, le Dow Jones grimpant entre autres de 1,56%.

Les prix à la production ont augmenté moins que prévu en septembre en dépit de la forte progression des prix de l'énergie et de l'alimentation, et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont chuté beaucoup plus que prévu.

Ce vendredi, les investisseurs vérifieront si les ventes au détail aux États-Unis en septembre et la confiance des consommateurs américains pour octobre (Université du Michigan) continuent de s'améliorer, ce qui serait un bon signe pour l'activité.

Valeurs à suivre

OVHcloud: le champion français de l'informatique dématérialisée a révélé jeudi que le prix de son action avait été fixé à 18,50 euros pour son entrée en Bourse, dans le bas de la fourchette initiale.

Secteur automobile: le marché automobile européen est revenu à ses niveaux de 1995 en septembre avec 718.598 voitures neuves vendues, soit une baisse de 23,1% sur un an, ont indiqué les constructeurs vendredi.

FDJ: la Française des jeux (FDJ), privatisée fin 2019, a poursuivi sur "une bonne dynamique" au troisième trimestre avec un niveau de mises en hausse de 4% par rapport à 2020 et s'est dit confiante dans l'atteinte de ses objectifs annuels.

ADP: le trafic des aéroports parisiens s'est essoufflé en septembre, retombant à la moitié de celui du même mois de 2019, même s'il a doublé sur un an.

Sodexo/Accor: le groupe de restauration collective a entamé des discussions sur la vente du célèbre cabaret parisien le Lido avec le géant hôtelier Accor mais celles-ci n'ont pas encore abouti, a-t-il annoncé jeudi, après des rumeurs de presse évoquant une cession.

Gecina: Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" sur le titre, selon l'agence Bloomberg.

Veolia: le groupe associé au papetier Fibre Excellence a fait connaître sa candidature à la reprise du dernier site de recyclage de papier en France, à Grand-Couronne, près de Rouen, avec la relocalisation de 250 emplois qualifiés.

pan/ico/spi