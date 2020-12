La Bourse de Paris devrait poursuivre sur sa lancée à l'ouverture

La Bourse de Paris s'apprêtait à conserver son élan mardi à l'ouverture dans le sillage des records battus à Wall Street comme à Tokyo, les investisseurs pariant sur la reprise de la croissance l'an prochain.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 progressait de 0,29% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, la cote parisienne a terminé en forte hausse de 1,20%, encouragée par l'accord commercial post-Brexit trouvé entre Londres et Bruxelles et la ratification d'un nouveau plan de relance américain.

A leur clôture, Wall Street a atteint de nouveaux sommets lundi et Tokyo son plus haut niveau depuis 30 ans mardi.

Rassurés par la levée d'une crainte de sortie sans accord sur le Brexit et celle d'un doute sur le plan de relance américain, les investisseurs se tournent vers l'avenir, misant sur le processus de vaccination en cours.

Le traité post-Brexit qui détaille les modalités de divorce entre Londres et Bruxelles doit encore être ratifié par toutes les parties prenantes.

Les gouvernements des Etats membres doivent signer cet accord commercial conclu la veille de Noël d'ici à 15H00 (14H00 GMT) ce mardi.

Le texte sera publié au Journal officiel de l'Union européenne d'ici à jeudi pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier. Son application ne sera que temporaire à cette date, en attendant sa ratification par le Parlement européen qui n'interviendra qu'en 2021.

Aux Etats-Unis, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès a été signé in extremis par le président sortant Donald Trump dimanche après un refus de plusieurs jours.

Il comprend des allocations de chômage supplémentaires et une aide massive aux petites entreprises, des éléments de soutien attendus par le marché.

Au cours de la séance, les investisseurs se pencheront sur les chiffres de la confiance des consommateurs américains en décembre (Conference board), seul indicateur d'importance du jour.

Ils continuent à surveiller l'évolution de la pandémie alors que les autorités redoutent une troisième vague épidémique après les fêtes de fin d'année.

Depuis dimanche, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 s'enchaînent dans les pays européens.

Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi que malgré la sévérité de la pandémie qui a tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des dizaines de millions d'autres en un an, il était urgent de se préparer peut-être "à pire" pour l'avenir.

VALEURS A SUIVRE

Akka : le groupe d'ingénierie français, fragilisé par la crise économique due à la pandémie, envisage de supprimer 900 emplois, "principalement dans la région Occitanie".

Prismaflex : le groupe a annoncé son désengagement de sa filiale américaine Anthem Displays, qui fabrique des panneaux d'affichage numériques, trois ans après être monté à son capital.

