La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli

La Bourse de Paris se dirige vers une nouvelle baisse à l'ouverture de la séance jeudi, toujours nerveuse concernant les éventuelles nouvelles hausses des taux d'intérêt à prévoir.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,76% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

La cote parisienne, qui enchaîne les replis depuis le début de la semaine, avait perdu 0,46% mercredi, dans la foulée des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à l'instar de Wall Street.

Lors d'une audition au Congrès américain, il a averti qu'un relèvement des taux d'intérêt - toutefois plus lent -, était encore d'actualité afin de juguler l'inflation américaine.

La "faiblesse des marchés américains devrait se traduire par une ouverture en baisse des marchés européens, alors que nous attendons les décisions de trois autres banques centrales, la Banque nationale suisse, la Banque de Norvège et la Banque d'Angleterre, qui devraient toutes relever leurs taux de 25 points de base aujourd'hui", prévoit Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Après les données d'inflation plus élevées que prévu en mai au Royaume-Uni, publiées mercredi, "la Banque d'Angleterre pourrait se sentir obligée de relever ses taux de 50 points de base plus tard dans la journée, et non de 25 points de base comme prévu", anticipe l'analyste.

Valeurs à suivre

Casino: le groupe en difficulté financière a annoncé jeudi la vente de sa participation de 11,7% dans l'enseigne brésilienne Assai pour "renforcer sa liquidité", après avoir déjà obtenu, la veille, un report du paiement de ses charges fiscales et sociales.

Casino espère trouver un accord avec ses créanciers sur une réduction de sa dette d'ici la fin du mois de juillet. Le financier Marc Ladreit de Lacharrière, via plusieurs sociétés dont sa holding Fimalac, a en outre déclaré détenir 12,05% du capital et 8,36% des droits de vote de Casino, à la suite d'un accord concernant la dette de la maison mère du distributeur en difficulté, Rallye.

Valneva: le groupe pharmaceutique franco-autrichien a annoncé mercredi soir la nomination au sein de son conseil de surveillance de l'ancien responsable de la rechercher et développement en vaccins du laboratoire américain Pfizer.

Le conseil de surveillance de Valneva a en outre recommandé jeudi de remplacer le conseil de surveillance et le directoire par la création d'un conseil d'administration et d'un comité exécutif.

Carbios: la société spécialisée dans le recyclage biologique du plastique a lancé jeudi une augmentation de capital de 122 millions d'euros pour boucler son financement jusqu'à la mise en production de sa première usine, en construction dans l'est de la France, et financer l'accélération de ses recherches.