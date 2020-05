La Bourse de Paris devrait poursuivre son recul à l'ouverture

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir mercredi en recul, à l'unisson d'une baisse des marchés asiatiques et de Wall Street, pour une séance débordante de nouvelles précisions macroéconomiques.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains plombés par les tensions entre Washington et Pékin (...) et les craintes qu'il y ait une nouvelle vague de coronavirus à Wuhan et en Europe", résume John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 1,22% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, l'indice parisien avait fini en légère baisse (-0,39%).

La Bourse de New York a clôturé également dans le rouge mardi.

Alors que la pandémie de Covid-19 a fait désormais plus de 290.000 morts dans le monde, les investisseurs restent préoccupés par les contaminations, qui repartent à la hausse dans plusieurs pays, menacent le déconfinement en cours dans certaines régions et fragilisent les espoirs de reprise économique.

Ils redoutent une seconde vague de l'épidémie, après la découverte de nouveaux cas en Chine mais également suite à la mise en garde de l'immunologiste en chef de la Maison Blanche, sur les risques d'une réouverture de l'économie trop hâtive aux Etats-Unis.

Concernant les relations sino-américaines, "au-delà des droits de douane, arme favorite du président américain, ce dernier fait pression sur certains fonds de pension américains pour bloquer l'investissement dans des compagnies chinoises, qu'il suspecte de ne pas respecter les droits de l'homme ou encore de menacer la sécurité américaine", explique Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

Aux Etats-Unis, pays le plus meurtri par la pandémie, les démocrates ont dévoilé mardi au Congrès américain un gigantesque plan d'aide de 3.000 milliards de dollars pour secourir l'économie. Soutenu par la Chambre des représentants, celui-ci ne devrait en revanche pas être validé par le Sénat.

L'intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, prévue dans l'après-midi, concentrera l'attention des investisseurs.

Ils ont déjà pris connaissance de la chute de 2% de la croissance Royaume-Uni au premier trimestre, et attendent les chiffres de la production industrielle en zone euro.

L'actualité tournera aussi beaucoup autour du pétrole, avec le rapport mensuel de l'OPEP et le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis, avant celui de l'Agence Internationale de l'Energie jeudi.

- Valeurs à suivre -

Le secteur aérien sera scruté après l'agitation mardi à Wall Street, suite aux propos du patron de Boeing avertissant qu'une grande compagnie aérienne américaine allait probablement faire faillite.

Par ailleurs, le gouvernement français, qui a accordé un soutien de 7 milliards d'euros à Air France pour faire face à la crise du coronavirus, accompagnera "les autres compagnies aériennes", a promis mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, à l'Assemblée nationale.

ADP : le plan d'économie du gestionnaire des aéroports parisiens a été réévalué à 450 millions d'euros, a annoncé son PDG Augustin de Romanet, estimant que le trafic devrait retrouver environ la moitié de son niveau normal à l'automne seulement.

Secteur du tourisme: la Commission européenne présente son plan d'aide pour ce secteur

Renault: l'usine Renault de Sandouville fermée depuis lundi sur décision de justice ne rouvrira pas avant le 22 mai, a-t-on appris mardi de sources syndicales concordantes.

JCDecaux : le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 12,6% au premier trimestre, touché dans toutes ses activités par la crise sanitaire, et a retiré ses prévisions trimestrielles.

Suez : Philippe Varin, ancien dirigeant de Péchiney et de PSA, a pris mardi la présidence du conseil d'administration du groupe qui a également acté le passage du conseil d'administration de 19 membres à 15.

Eiffage: le géant du BTP a subi une baisse de ses revenus au premier trimestre et confirmé que la crise allait faire décliner ses chiffre d'affaires et bénéfices cette année.

pan/jug/nth