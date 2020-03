La Bourse de Paris devrait poursuivre son rebond à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note positive vendredi, en partie rassurée par les mesures monétaires massives adoptées par plusieurs banques centrales, en particulier la Banque centrale européenne (BCE), pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 2,89% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini sur une progression de 2,68% à 3.855,50 points.

Wall Street a également rebondi jeudi, portée par les valeurs technologiques et pétrolières.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin (...) après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la BCE restait prête à augmenter encore la taille de ses programmes d'achats d'actifs face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus", a souligné dans une note John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Ce dernier précise en outre que plusieurs contrats sur les options arrivent à échéance simultanément ce vendredi (séance dite des "Quatre sorcières"),ce qui pourrait renforcer la volatilité.

Le fait que le président américain Donald Trump vante jeudi le recours à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour le coronavirus, après des résultats encourageants en Chine et en France, a aussi aidé les marchés boursiers à se reprendre en fin de séance.

Après les mesures radicales de la Réserve fédérale américaine (Fed) puis le "bazooka" de la BCE, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi l'abaissement surprise de son taux directeur de 0,15 point de pourcentage à 0,1%, un plus bas historique.

Elle a également décidé d'augmenter son programme de rachat d'actifs de 200 milliards de livres (216 milliards d'euros environ) pour le porter à 645 milliards.

En outre, la Banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi toute une série d'accords, dits de "swap", pour permettre à ses homologues du Brésil, du Mexique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Corée du sud, de Norvège, du Danemark, de Suède et de Singapour d'accéder facilement à des dollars.

"Ces mesures additionnelles sont en partie destinées à apporter une réponse à la forte hausse des taux souverains que nous avons observée sur le marché de la dette cette semaine, ainsi qu'à la forte dépréciation des devises face au dollar américain", a complété Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets.

Mais "la confiance n'est pour autant pas rétablie", a prévenu M. Plassard, d'autant que les mesures de confinement s'étendent à l'Argentine et aux Etats-Unis, la Californie et ses quelque 40 millions d'habitants étant désormais concernés.

De son côté, le chef de la majorité républicaine du Sénat américain Mitch McConnell a présenté jeudi des mesures de relance de l'économie d'environ 1.000 milliards de dollars pour contrer l'impact de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis.

Qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Covid-19 a jusqu'à présent contaminé plus 240.000 personnes dans le monde et on pourrait prochainement franchir le seuil psychologique des 10.000 décès.

L'Italie est en outre devenue jeudi, devant la Chine, le pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus.

Dans une tribune à paraître vendredi dans plusieurs journaux européens, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a dit s'attendre à une récession "considérable" en zone euro en raison de l'impact de l'épidémie.

En matière d'indicateurs, les prix à la production en Allemagne et les ventes de logements dans l'ancien aux Etats-Unis, tous deux pour février, sont à l'agenda.

VALEURS A SUIVRE

La Française des jeux: le groupe prévient vendredi que l'épidémie de Covid-19 affectera "significativement" son exercice 2020, en réduisant significativement les mises sur les paris sportifs et du fait de la suspension, par précaution, d'un jeu de loterie.

Esker: le groupe, spécialisé dans les solutions de dématérialisation de documents de gestion, a confirmé jeudi ses prévisions pour l'année en cours - malgré l'impact du coronavirus - à l'issue d'un exercice 2019 solide.

