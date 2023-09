La Bourse de Paris devrait poursuivre sa tendance baissière

La Bourse de Paris est attendue en baisse vendredi, à l'issue d'une semaine qui a connu une forte actualité monétaire et une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 perdait 0,35% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait nettement reculé de 1,59%.

Sur la semaine, la cote parisienne accuse une baisse de 2,24% à ce stade.

La Réserve fédérale (Fed) américaine a jeté un froid sur les marchés mercredi soir en laissant la porte ouverte à une hausse supplémentaire de ses taux directeurs d'ici la fin de l'année et en revoyant ses prévisions d'évolution des taux pour 2024.

Une majorité des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale ne tablent plus que sur deux baisses de taux en 2024, soit deux de moins qu'anticipé en juin.

Cela a surpris les investisseurs et poussé les rendements obligataires souverains à de nouveaux plus hauts depuis plusieurs années.

"Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans par exemple a bondi de près de 13 points de base, frôlant les 4,5%, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que les taux d'intérêt devraient rester élevés plus longtemps, car l'économie américaine reste forte", souligne John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Vendredi, la Banque du Japon (BoJ) a prolongé, sans surprise, sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré l'inflation dans le pays qui demeure largement au-delà de sa cible de 2% et la grande faiblesse du yen face au dollar.

A l'agenda macroéconomique figurent aussi les indicateurs d'activité PMI de septembre pour la France, l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Valeurs à suivre

TotalEnergies: le conseil d'administration du groupe va proposer, lors de sa prochaine assemblée générale en mai 2024, le renouvellement du mandat du PDG Patrick Pouyanné à la tête de l'entreprise depuis près de dix ans.

Eramet: le groupe minier français a annoncé jeudi la vente de sa filiale norvégienne Eramet Titanium and Iron (ETI) pour 245 millions de dollars (près de 230 millions d'euros) au groupe britannique Ineos Enterprises.