La Bourse de Paris devrait ouvrir sans changement

La Bourse de Paris, qui enchaîne les séances en dents de scie engluée dans la problématique de l'inflation, devrait ouvrir atone mercredi en attendant les prix à la consommation américaine et le démarrage de la saison des résultats du troisième trimestre aux Etats-Unis.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 cédait 0,02% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'un petit repli de 0,34%.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans le sillage de la nervosité des investisseurs avant la publication des chiffres de l'inflation américaine de septembre, du début de la saison (officielle) des résultats des entreprises et des minutes de la Fed", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Ce compte-rendu de la dernière réunion de septembre de la banque centrale américaine (Fed) devrait apporter un éclairage sur la trajectoire de l'inflation alors que la hausse des prix de l'énergie, qui renforce les craintes inflationnistes, combinée aux problèmes d'approvisionnement continuent de mettre de l'ombre au tableau des marchés.

Ces difficultés pourraient affecter les marges des entreprises, provoquer un ralentissement de la consommation puis de la croissance.

"Tous les regards seront probablement tournés vers les données sur l'inflation américaine publiées ce soir", indique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

"Les données devraient avoir une issue binaire, les résultats élevés provoquant une hausse des rendements américains, une hausse du dollar américain et une baisse des actions. Des chiffres plus bas devraient provoquer le contraire", prévoit-t-il.

Le Chancelier de l'Echiquier britannique Rishi Sunak va appeler le G7 Finances, qui se réunit mercredi à Washington et dont il tient la présidence jusqu'à la fin de l'année, à plus de "coordination" pour rendre les chaînes d'approvisionnement dans le monde "plus résilientes".

L'économiste en chef du FMI, Gita Gopinath s'attend de son côté à ce que les prix de l'énergie "redescendent d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine et au cours du deuxième trimestre".

En attendant, Bruxelles va inciter les Etats à baisser les lourdes taxes sur l'énergie et à redistribuer les bénéfices de la hausse des prix aux plus démunis, a précisé lundi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

Autre point fort de la journée, la Chine a connu en septembre un rebond surprise de ses exportations (+28,1% sur un an), en dépit de coupures de courant généralisées dans le pays qui perturbent l'activité.

Il s'agit du rythme de progression le plus rapide depuis quatre mois des ventes à l'étranger du géant asiatique.

Les publications trimestrielles des grandes banques américaines lanceront ce mercredi la saison des résultats aux Etats-Unis.

Les investisseurs examineront surtout les perspectives du quatrième trimestre et de l'année 2022 des grandes entreprises.

Valeurs à suivre

LVMH: le numéro un mondial du luxe LVMH a réalisé 15,512 milliards de ventes au troisième trimestre, dépassant comme pour les trimestres précédents ses ventes de 2019, avant la pandémie. Le groupe se montre "confiant dans la poursuite de la croissance actuelle".

Spie: le groupe de services multi-techniques aux entreprises et collectivités, a annoncé mardi qu'il n'était plus candidat au rachat d'Equans, filiale récemment créée par Engie en vue d'une scission de ses activités de services.

pan/vac/spi