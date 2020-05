La Bourse de Paris devrait ouvrir en repli

La Bourse de Paris devrait s'afficher en repli jeudi, dans le sillage des marchés asiatiques, poursuivant sa phase de consolidation entamée après le rebond d'avril.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,86% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne a terminé en hausse (+0,87%) à 4.496,98 points.

La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, soutenue par quelques poids lourds de la technologie.

"L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de nouveaux cas de coronavirus avait atteint un record journalier cette semaine tandis que l'assouplissement des restrictions liées à l'épidémie semble être la raison de ce pic", écrit David Madden, analyste pour CMC Markets.

"Les marchés en Asie sont un peu dans le rouge et les Bourses européennes devraient ouvrir en repli. C'est un jour férié en France et en Allemagne et la volatilité devrait être basse dans la zone euro", complète-t-il.

La pandémie a fait plus de 325.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine et contaminé près de 5 millions de personnes.

Le bilan des décès dus au coronavirus s'alourdit de jour en jour sur le continent américain, en particulier au Brésil et au Pérou.

A contrario, la Chine s'apprête à proclamer vendredi sa "victoire" sur le virus, à l'occasion de la réunion de l'Assemblée nationale populaire.

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant qu'elle portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale".

La résilience des marchés boursiers depuis leur plongeon de février-mars s'explique principalement par l'action des banques centrales et des divers plans de soutien économiques.

Lundi, un plan de relance de 500 milliards d'euros initié par le couple franco-allemand a été annoncé pour permettre de lever de la dette sur les marchés financiers et d'accorder des dotations aux pays et aux secteurs qui en auront le plus besoin.

Dans son compte-rendu concernant sa réunion de fin avril, le comité monétaire de la Réserve fédérale américaine dit craindre la disparition de certains secteurs d'activité si les clients leur faisaient faux bond. Mais aussi, il redoute que beaucoup de petites entreprises ne puissent résister aux répercussions de la crise sanitaire sur leurs trésoreries malgré les aides prévues.

Ce jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de rendre compte de sa réunion de politique monétaire d'avril.

Outre les fortes préoccupations économiques, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine tout comme le risque de déception sur le front d'un vaccin représentent un risque pour les marchés.

Les principales statistiques du jour seront les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et les enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe.

Les exportations japonaises ont connu en avril leur pire plongeon mensuel depuis la crise financière de 2009. Les analystes s'attendaient à pire.

- VALEURS A SUIVRE -

Total et EDF: le tribunal de commerce de Paris a donné raison mercredi à Total, qui souhaite renoncer, en raison de la crise du Covid-19, à l'électricité nucléaire qu'il avait commandée à EDF.

Recylex: le spécialiste du recyclage des métaux a annoncé avoir perdu le contrôle de ses filiales allemandes, affectées par les effets de la pandémie de Covid-19, après des décisions de justice.

Altice Europe: le groupe de télécoms et de médias a publié un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% au premier trimestre 2020, et a confirmé ses objectifs annuels au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration dans sa branche médias en France.

pan/tq/nth