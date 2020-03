La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse après les annonces de la BCE

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi, retrouvant un peu d'air au lendemain d'une lourde chute grâce à l'annonce par la Banque centrale européenne d'un plan massif pour soutenir l'économie ébranlée par le coronavirus

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,84% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait reculé de 5,94% à 3.754,84 points.

Wall Street a également poursuivi sa dégringolade alors qu'à l'échelle mondiale, le virus, qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déjà tué plus de 8.700 personnes. Plus de 209.500 cas ont été recensés dans 150 pays et territoires.

"Au terme d'une journée qui restera sans doute dans l'Histoire, les marchés ont coulé (mercredi) sous le poids des ventes", a noté Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets.

La Banque centrale européenne a sorti la grosse artillerie mercredi avec un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'économie.

"Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire", a tweeté la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

Elle a promis qu'il "n'y a pas de limites à notre engagement envers l'euro", suggérant que d'autres mesures sont encore susceptibles de suivre, et ce quitte à utiliser "le plein potentiel de nos outils".

La Banque centrale d'Australie a pour sa part réduit jeudi matin son principal taux directeur d'un quart de point, à 0,25%, soit son plus bas historique.

Les gouvernements n'ont pas été en reste, à commencer par les Etats-Unis qui sont passés à une nouvelle étape jeudi. Donald Trump s'est présenté comme un président "en temps de guerre" alors que la première puissance mondiale, qui a beaucoup tardé à lancer les tests au Covid-19, compte désormais plus de 7.700 cas confirmés et 118 morts. Deux premiers élus du Congrès ont annoncé être infectés.

La France se préparait pour sa part à instaurer "l'état d'urgence sanitaire".

Du côté des indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et l'indice d'activité manufacturière de Philadelphie pour mars sont attendus.

VALEURS A SUIVRE

Secteur aérien : Les appels à l'aide ont continué à affluer pour ce secteur parmi les plus touchés par la crise sanitaire. Des aides publiques pourraient devenir nécessaires pour garantir la survie du secteur aérien si la crise du coronavirus dure, a ainsi prévenu jeudi le patron de Lufthansa, dont plus de 90% des avions sont désormais cloués au sol.

La filiale à bas coûts d'Air France-KLM, Transavia France, et sa filiale régionale Hop! s'apprêtent pour leur part à suspendre l'intégralité de leurs vols dans les prochains jours.

CNP Assurance : après avoir perdu près de 22% mercredi, le groupe a assuré que sa solidité financière n'était pas remise en cause par la crise du coronavirus.

Wendel : La société d'investissement Wendel a annoncé avoir multiplié par près de 9 son bénéfice net et augmenté la valeur de son portefeuille de 12% l'an dernier, ce qui lui permet d'anticiper les conséquences de la crise sanitaire avec une certaine sérénité.

