La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse avant l'emploi américain

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse vendredi, jour où les investisseurs attendent surtout le rapport sur l'emploi américain en début d'après-midi, un des baromètres favoris de la Banque centrale américaine pour calibrer sa politique monétaire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait conclu en baisse de 0,82%, mais reste en forte hausse de 3,02% sur les quatre première séances de la semaine.

Les investisseurs restent focalisés sur les données macroéconomiques et les politiques monétaires dans le monde. Après avoir été une nouvelle fois arrêtés dans leur espoir d'un pivot de la politique monétaire à la fin du mois de septembre, ils ont repris confiance en début de semaine.

Un indicateur d'activité dans l'industrie plus faible qu'attendu lundi, ainsi qu'une première décision de la Banque centrale d'Australie plus souple que les anticipations des analystes leur ont redonné de l'optimisme.

Toutefois, les responsables de la Banque centrale américaine n'ont pas changé leur fusil d'épaule, réaffirmant inlassablement que le changement d'attitude de l'institution dans sa lutte contre l'inflation, notamment via la hausse de son principal taux directeur, n'était pas pour tout de suite.

Avec le rapport sur l'emploi, les investisseurs veulent savoir si le marché du travail se détend avec moins de créations d'emplois, ce qui irait dans le sens d'un ralentissement de l'inflation et donc d'un pivot de la Fed. Plus un marché de l'emploi est tendu, plus il y a pression pour des augmentations de salaires, ce qui favorise la hausse des prix en général.

Mais "les chiffres de l'emploi ont dépassé le consensus quatre mois de suite", rappelle Stephen Innes, de Spi AM.

Il sera ensuite temps pour les investisseurs de se tourner vers la saison des résultats d'entreprises du troisième trimestre, qui commence véritablement la semaine prochaine.

Parmi les valeurs à suivre

Le volailler LDC (marques Le Gaulois, Loué, Marie) a annoncé jeudi avoir repris la marque Matines au groupe Avril, numéro un français des huiles de table, auquel il veut aussi racheter la société Ovoteam, spécialisée dans les produits à base d'oeuf. Il a annoncé par ailleurs une progression de 14,2% de son chiffre d'affaires, à 1,4 milliard d'euros, au premier semestre de son exercice décalé.

