La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse

La Bourse de Paris devrait commencer la semaine en nette baisse, prise en étau entre la confirmation vendredi de la solidité du marché de l'emploi américain et l'attente anxieuse des chiffres de l'inflation pour septembre aux Etats-Unis plus tard dans la semaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 1,1% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il a terminé en baisse de 1,17% à 5.866,94 points.

Si la cote parisienne est parvenue à préserver une première progression hebdomadaire depuis quatre semaines (+1,82%), elle est nettement redescendue des 6.000 points dépassés en clôture mardi.

Vendredi, les marchés américains ont dévissé un peu plus après la clôture européenne, pris à rebrousse-poil par des chiffres de l'emploi qui témoignent de la vigueur de l'économie américaine et qui devraient encourager la banque centrale du pays (la Fed) à continuer de monter ses taux. Les pertes sont allés de 2,11% pour le Dow Jones à 3,80% pour le Nasdaq.

"La hausse du taux de chômage nécessaire pour aider à réduire l'inflation nécessitera des pertes d'emplois (...)" décrit Stephen Innes, de Spi AM, pour qui il est possible que "le resserrement de la politique monétaire", qui pénalise l'activité économique, soit à l'ordre du jour "jusqu'à ce que les pertes d'emplois se matérialisent".

Plus un marché de l'emploi est tendu, plus il y a pression pour des augmentations de salaires, ce qui favorise la hausse des prix en général. Le chiffre de l'inflation pour septembre aux Etats-Unis selon l'indicateur CPI est attendu jeudi et pourrait également susciter de forts mouvements.

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au 3e trimestre devrait ressortir à 0,25% et être légèrement moins forte qu'estimée (0,3%) début septembre, selon la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France.

Les investisseurs peuvent également être refrénés par la hausse des tensions géopolitiques. Trois fortes détonations ont été entendues lundi matin dans le centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le président russe Vladimir Poutine réunit plus tard dans la journée son conseil de sécurité après avoir accusé Kiev d'avoir commis un "acte terroriste" en organisant l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée.

Les relations entre la Chine et les Etats-Unis se tendent aussi: Washington a annoncé vendredi des mises à jour dans ses règles de contrôle à l'exportation, une mesure censée compliquer davantage la fabrication et l'achat par la Chine de semi-conducteurs.

Parmi les valeurs à suivre

Renault: les négociations "accélèrent" entre Renault et Nissan concernant la restructuration de leur alliance avec le recentrage prévu sur l'électrique du constructeur français et une baisse de sa participation dans la marque japonaise, mais beaucoup de points restent encore à régler, selon une source proche du dossier interrogée lundi par l'AFP. "Nous pensons que les actions de Renault vont s'échanger en hausse lundi", écrivent les analystes de la Royal Banque of Canada.

La Bourse de Tokyo étant fermée lundi, l'action de Nissan n'a pas bougé après la prise en compte de ses informations.

TotalEnergies: le groupe a proposé dimanche d'avancer à octobre ses négociations annuelles sur les salaires, répondant à la main tendue de la CGT, à condition que les blocages prennent fin dans les raffineries et dépôts de carburants.

