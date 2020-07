La Bourse de Paris devrait nettement reculer à l'ouverture

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir en nette baisse vendredi dans le sillage des marchés asiatiques sur fond de tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine.

Le contrat à terme sur le CAC 40 reculait de 1,07% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne avait fini sans direction (-0,07%) à 5.033,76 points.

Wall Street a fini en baisse jeudi, la hausse des inscriptions au chômage et le recul des grands noms du secteur technologique ayant pesé sur les indices.

"L'ordre de fermer le consulat américain de Chengdu, couplé à la montée de la rhétorique anti-Chine parmi les décideurs américains engendre une nouvelle vulnérabilité sur les marchés en cette fin de semaine qui a vu grimper les actions européennes à leurs plus hauts depuis presque cinq mois", observe Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

La Chine a ordonné vendredi la fermeture du consulat des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sud-ouest), trois jours après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston considéré par Washington comme "plaque tournante de l'espionnage" chinois et "du vol de propriété intellectuelle" américaine.

Par ailleurs, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé pour la première fois depuis leur lente décrue entamée début avril aux Etats-Unis, où certaines mesures de restrictions ont été réinstaurées face la flambée des contaminations au coronavirus dans le sud et l'ouest du pays.

"Cette faiblesse va se manifester à l'ouverture des marchés européens dans le sillage des marchés asiatiques qui baissent après la confirmation de représailles de la Chine à la fermeture par les Etats-Unis de leur consulat à Houston", souligne M. Hewson.

Les investisseurs pourront mesurer l'ampleur de l'amélioration en cours des économies européennes au mois de juillet au vu des premiers résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité qui sont attendus dans la matinée.

En revanche, les résultats d'entreprises attendus en séance risquent d'être relégués au second plan en raison du climat de tension entre les Etats-Unis et la Chine.

VALEURS A SUIVRE

Thales : le groupe de technologie et de défense prévoit un rebond "significatif" du chiffre d'affaires au second semestre après avoir vu son bénéfice net et ses ventes plonger au premier semestre.

Dassault Aviation : le groupe a enregistré un bénéfice net en chute de 87% et prévoit dorénavant de livrer 30 Falcon en 2020, soit un quart de moins que précédemment. Son PDG Eric Trappier observe une "remontée forte de l'activité aérienne" dans l'aviation d'affaires ces dernières semaines.

Airbus : le groupe a fait un geste d'apaisement dans le conflit qui l'oppose à Boeing devant l'Organisation mondiale du commerce, en annonçant vendredi se mettre "en conformité totale" avec les règles de l'OMC.

Gecina : le groupe immobilier spécialiste des bureaux, n'a pas particulièrement été touché par le confinement et a enregistré un bénéfice quasi stable au premier semestre.

OL Groupe : la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais, a vu son chiffre d'affaires chuter de 11% sur l'exercice achevé fin juin en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités, chiffré à 100 millions d'euros.

GL Events : l'organisateur de salons et spécialiste de la logistique des grands événements a vu son activité s'effondrer au deuxième trimestre mais mise sur une reprise progressive de l'activité.

M6 : le groupe va recruter cent jeunes candidats à un premier emploi dans le cadre du plan gouvernemental "un jeune, une solution".

Guerbet : le spécialiste de l'imagerie médicale a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 9,2% mais constate en juin "des signes encourageants de reprise".

Lanson-BCC : le chiffre d'affaires a reculé de 6,7% au premier semestre, les ventes de champagne à destination des professionnels ayant été "très affectées" par la crise sanitaire.

Lisi : l'équipementier a vu son chiffre d'affaires s'effondrer de moitié au deuxième trimestre de son exercice, et se veut prudent sur ses prévisions pour le reste l'année.

Stef : le spécialiste de la logistique du froid, a vu ses ventes plonger de 19,2% au deuxième trimestre.

