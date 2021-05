La Bourse de Paris devrait marquer une pause à l'ouverture

La Bourse de Paris se préparait à une ouverture en léger retrait lundi matin, après avoir atteint de nouveaux sommets en plus de vingt ans vendredi et à l'orée d'une séance qui s'annonce calme en l'absence des investisseurs anglo-saxons pour cause de jour férié.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 cédait 0,12% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait terminé dans le vert (+0,75%), signant un nouveau plus haut en clôture depuis le 19 septembre 2000.

Wall Street a conclu pour sa part la semaine en légère hausse avant un long week-end, les marchés actions américains et britanniques étant fermés ce lundi.

Vendredi, le président américain Joe Biden a présenté un projet de budget pour 2022 de 6.000 milliards de dollars qui ambitionne de "réinventer" l'économie américaine, et dont les priorités prennent le contre-pied de celles de Donald Trump.

"La séance du jour devrait être calme au niveau des volumes, les Américains célébrant Memorial Day d'un côté et les investisseurs s'interrogeant d'un autre côté sur les conséquences de la hausse de l'inflation" après les chiffres publiés vendredi aux Etats-Unis, relève John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

L'inflation aux États-Unis a connu en avril sa plus forte hausse depuis 2007 (+3,6% sur un an), ce qui n'a toutefois pas empêché les rendements obligataires de se détendre des deux côtés de l'Atlantique.

En matière sanitaire, toute la population majeure de France sera éligible à compter de ce lundi à la vaccination contre le Covid-19, sans critères d'âge ou d'état de santé, "étape clé" pour éviter un rebond de l'épidémie alors que les restrictions s'allègent peu à peu.

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en Chine est restée stable le mois dernier, alors que le secteur des services a repris du poil de la bête à la faveur du long congé de la Fête du travail, selon un indicateur officiel publié lundi.

En Allemagne, la première estimation de l'inflation du mois de mai est attendue tandis que la BCE publiera l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro.

Le déficit public français se creusera pour sa part encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut (PIB), soit quelque 220 milliards d'euros, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. C'est du jamais vu pour l'économie française, conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Valeurs à suivre

Lagardère: la nomination de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy en tant que membre du conseil d'administration du groupe sera proposée dans le cadre de l'assemblée générale du 30 juin.

Accor: le groupe hôtelier français a annoncé vendredi la levée de 300 millions d'euros via son Spac, une société sans activité opérationnelle dont les titres seront cotés mardi à la Bourse de Paris.

Eurazeo: la société d'investissement fait entrer le fonds d'investissement Advent International au capital de Planet, une des sociétés de son portefeuille, spécialisée dans les solutions de paiement, valorisée par cette opération à 1,8 milliard de dollars.

