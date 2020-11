La Bourse de Paris devrait marquer le pas à l'ouverture mardi après deux semaines de gains et au lendemain d'un nouvel élan d'optimisme suscité par l'annonce d'un deuxième candidat-vaccin efficace contre le coronavirus.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 cédait 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, la place parisienne avait poursuivi son ascension (+1,70%) après deux semaines de hausse.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin, les investisseurs prenant quelques profits après une semaine de forte progression alimentée par les avancées en termes de vaccins des laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Wall Street a fini dans le vert lundi, entraînant les indices boursiers Dow Jones Industrial Average (DJIA) et S&P 500 à des records, après la publication par le laboratoire Moderna de résultats provisoires d'essais cliniques sur son vaccin expérimental, qui font ressortir un taux d'efficacité de 94,5%.

Avec la perspective de vaccins efficaces, les investisseurs sont confiants que la crise sanitaire ne durera pas et qu'ainsi l'activité économique pourra rebondir.

"Le pessimisme autour d'une stratégie de sortie du Covid-19 s'est transformé en optimisme débridé quant à la trajectoire de reprise et la multitude de candidats-vaccins possibles", écrit Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

"En dépit de cet optimisme débridé, il est impossible d'ignorer le contexte sanitaire actuel qui marque une tendance continue dans la hausse des cas d'infection, d'hospitalisation et de mortalité en Europe et aux Etats-Unis", tempère-t-il.

Car une vaccination à grande échelle n'est pas pour tout de suite, souligne l'expert, "tandis que nous nous dirigeons vers les sombres et longs mois d'hiver, essayant de limiter les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de contrôler le virus en attendant le redoux de l'an prochain".

Des deux côtés de l'Atlantique, il faudra sans doute attendre l'été 2021 pour un retour à la normale, avec une proportion élevée de la population vaccinée et on ignore encore la durée de la protection conférée par une vaccination.

Face à ce défi, le président élu américain Joe Biden a exhorté lundi le Congrès à voter "rapidement" un nouveau plan d'aide à l'économie, toujours fragilisée par les limitations de l'activité en raison de la crise sanitaire.

La banque centrale américaine (Fed) pourrait étendre son programme de rachats d'actifs dont les bons du Trésor, a dit lundi son vice-président Richard Clarida.

A côté de la pandémie de coronavirus, il existe une menace plus considérable encore, a mis en garde la Croix Rouge mardi, pressant le monde à agir face au réchauffement climatique, catastrophe "de plus grande ampleur" que le Covid-19.

Sur le plan des statistiques, les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail et de la production industrielle pour octobre aux Etats-Unis.

- VALEURS A SUIVRE -

Bouygues Telecom : l'opérateur s'est associé au géant de l'informatique américain IBM pour permettre aux entreprises "d'évaluer concrètement les bénéfices" des apports technologiques de la 5G sur le marché français.

Iliad : la maison mère de l'opérateur Free, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% au troisième trimestre grâce à la croissance de ses ventes en France et en Italie, et confirmé ses objectifs malgré la crise sanitaire.

Eurazeo : la société s'attend à ce que la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 ait un effet "plus limité" sur son portefeuille que la première et projette toutefois de muscler son programme de cession d'actifs en 2021 et en 2022

pan/vac/spi