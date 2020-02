La Bourse de Paris devrait marquer le pas à l'ouverture vendredi, face à l'inquiétude grandissante liée au coronavirus en provenance de Chine et à des indicateurs économiques déclinants en Allemagne.

Le contrat à terme sur le CAC 40 était stable (+0,02%) une trentaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne avait fini nettement dans le vert (+0,88%) à 6.038,18 points

La Bourse de New York a terminé jeudi à des niveaux inédits, reléguant la crise du coronavirus au second plan.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage d'une prise de bénéfices après les nouveaux records pour les principaux indices américains", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Cependant, les interrogations restent vives concernant l'évolution du nouveau coronavirus qui a contaminé plus de 31.000 personnes en Chine, dont 636 mortellement, selon un dernier bilan officiel.

"Les investisseurs commencent à douter de plus en plus des chiffres officiels donnés par les autorités après qu'un médecin chinois sanctionné pour avoir sonné l'alarme à l'apparition du nouveau coronavirus ait succombé à l'épidémie", souligne M. Plassard.

Le régime chinois a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête autour de cet ophtalmologue de Wuhan, âgé de 34 ans.

Par ailleurs, le président Xi Jinping, qui a pu apparaître relativement en retrait depuis le début de l'épidémie, a assuré de son côté à son homologue américain Donald Trump que son pays était "entièrement capable" de vaincre le coronavirus.

L'économie chinoise pourrait être durablement plombée car, dans de nombreuses provinces, la plupart des entreprises et des usines ne reprendront pas leurs activités avant le 10 février au mieux.

"Les marchés ont été bénis par quatre séances consécutives de gains cette semaine. Une cinquième sur cinq dépendra des chiffres de l'emploi américain", prévient de son côté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

La Chine a fait savoir jeudi qu'elle avait l'intention de réduire de moitié les taux des droits de douane supplémentaires appliqués sur environ 2.000 produits américains d'une valeur d'environ 75 milliards de dollars à partir du 14 février.

Ce "geste de la Chine va dans la continuité de relations qui s'améliorent avec les Etats-Unis et qui seront mutuellement bénéfiques pour le commerce. D'un point de vue des marchés financiers, il a été un bon moyen pour Pékin de détourner l'attention des investisseurs de la crise sanitaire dans le pays", observe David Madden, analyste chez CMC Markets.

Côté statistiques, après une baisse des commandes industrielles allemandes publiée la veille, les investisseurs ont été sonnés par les chiffres plus mauvais que prévu de la production industrielle de la première économie de la zone euro. Celle-ci a baissé de 3,5% en décembre, par rapport au mois de novembre, alors que les analystes s'attendaient à une légère baisse à 0,20%.

- VALEURS A SUIVRE -

Engie : le conseil d'administration du géant de l'énergie s'est prononcé jeudi contre le renouvellement du mandat de directrice générale Isabelle Kocher.

L'Oréal : le géant des cosmétiques a enregistré en 2019 la plus forte croissance de son chiffre d'affaires en dix ans, l'Asie et le luxe demeurant ses principaux moteurs, mais il a vu son bénéfice net reculer de près de 4% sous l'effet d'éléments exceptionnels.

EssilorLuxottica : la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat du distributeur d'optique néerlandais GrandVision par le géant franco-italien du secteur EssilorLuxottica pour 7,1 milliards d'euros, craignant une réduction de la concurrence.

Ubisoft : l'éditeur français de jeux vidéo a annoncé un chiffre d'affaires de 416,2 millions d'euros pour son exercice décalé 2019-20, en baisse de 26% sur un an en raison du report de la sortie de plusieurs titres.

Natixis : la filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE, a fait état d'une hausse d'environ 20% de son bénéfice net en 2019, profitant d'un important effet exceptionnel lié à la cession à sa maison mère de sa division de services financiers spécialisés.

Dans le BTP, Vinci et Eiffage ont remporté ensemble un contrat de plus de 68 millions d'euros pour aménager des installations électriques sur les futures lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris.

