La Bourse de Paris devrait garder son élan à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait prolonger vendredi son rebond de la veille, calmée par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que par des mesures de soutien apportées à plusieurs banques américaines et au Credit Suisse après des jours de turbulences dans le secteur bancaire.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin, les investisseurs tentant de digérer la dernière hausse des taux de la BCE et la fin (?) de l'incendie sur le secteur bancaire", indique John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,83% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un rebond de plus de 2% faisant suite à sa pire séance depuis un an.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux d'intérêt directeurs de 0,5 point de pourcentage supplémentaire, malgré les tensions sur les marchés financiers qui craignent pour la liquidité du système bancaire, réaffirmant sa détermination à combattre l'inflation toujours élevée.

La BCE s'est abstenue de statuer sur la suite du resserrement monétaire.

Dans le but de calmer les marchés, stressés au sujet de la liquidité du secteur bancaire, sa présidente Christiane Lagarde a assuré que les banques européennes étaient "dans une position beaucoup plus solide qu'en 2008" et que divers outils étaient à disposition pour intervenir si nécessaire.

"La BCE devra cependant continuer à convaincre qu'elle peut mener de front et sans conflit d'intérêt ses objectifs de stabilité financière et des prix dans un contexte de taux au plus haut" depuis 15 ans, estime Jean-Marc Delfieux, responsable stratégies flexibles et actions chez Tikehau Capital.

Les marchés américains ont fini pour leur part dans le vert jeudi, alors que onze grandes banques américaines se sont engagées à voler à la rescousse de First Republic, la 14e banque des Etats-Unis par la taille de ses actifs, qui était sur la sellette après les défaillances de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate la semaine dernière.

Depuis le 10 mars, ces faillites ont ravivé le spectre de la crise financière de 2008 qui avait déstabilisé l'économie mondiale.

Mais la banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi avoir prêté près de 12 milliards de dollars aux banques américaines depuis dimanche, dans le cadre de son nouveau dispositif, annoncé après la faillite de SVB, pour leur permettre d'honorer les demandes de retraits de leurs clients.

Quant aux difficultés de Credit Suisse, qui a essuyé mercredi la pire séance de son histoire en Bourse, poussant la banque centrale à venir à son secours, l'hypothèse d'un rachat du géant bancaire a refait surface.

Valeurs à suivre

Les valeurs bancaires continueront à être surveillées. HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur le titre Société Générale, selon l'agence d'informations financières Bloomberg.

Sanofi: le géant pharmaceutique va réduire de 78% le prix catalogue de son insuline Lantus aux Etats-Unis à partir de janvier 2024, dans le cadre d'une série de mesures pour réduire le prix des médicaments contre le diabète.

TotalEnergies: la raffinerie de Normandie, où les salariés sont en grève mais où les expéditions se poursuivent, "sera arrêtée" à partir de ce week-end, a affirmé vendredi à l'AFP Eric Sellini, coordonnateur CGT au sein du groupe pétrolier.

