La Bourse de Paris devrait faire une pause

La Bourse de Paris se préparait à un léger repli mercredi, faisant une pause après deux séances de fortes hausses qui lui ont permis d'effacer quasiment toutes les pertes enregistrées face aux inquiétudes sur Omicron.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 était proche de l'équilibre (-0,14%) une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait grimpé de 2,91%, réalisant sa meilleure progression de l'année.

"Ces deux derniers jours ont été marqués par un optimisme débridé", note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK. Concernant le variant Omicron, "on espère de plus en plus que, malgré les inquiétudes concernant sa plus grande transmissibilité, les répercussions seront probablement bénignes" et que les données concernant les hospitalisations et les décès "seront probablement meilleures que celles de Delta", explique-t-il.

Plusieurs déclarations ont appuyé cette hypothèse, dont la dernière en date est venue du conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire Anthony Fauci, qui a déclaré à l'AFP qu'il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle aussi tenté de rassurer depuis la découverte de ce variant qui a affolé les marchés, ces derniers effectuant des mouvements de yo-yo depuis plus d'une semaine.

"Il n'y a aucune raison de douter" du fait que les vaccins actuels protègent les malades contaminés par Omicron contre les formes sévères du Covid-19, a estimé mardi, Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, dans un entretien avec l'AFP.

Il a toutefois reconnu que les vaccins pourraient se révéler moins efficaces contre Omicron, qui se distingue par un nombre très élevé de mutations. Mais "il est fort improbable" que le variant puisse échapper totalement à la protection conférée par les vaccins.

"Le comportement général que nous observons jusqu'à présent, ne montre aucune augmentation de la sévérité", a aussi déclaré le médecin.

Cependant, face à une cinquième vague de contaminations, "la dynamique de la lutte que mène l'Europe contre l'augmentation des cas de Delta" reste d'actualité selon M. Hewson et "risque d'entraver la reprise dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, où les restrictions et les fermetures ont été réimposées".

Concernant l'économie tricolore, la Banque de France a très légèrement révisé à la baisse sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre, qui devrait être "un peu inférieure" à 0,75% par rapport au 3e trimestre, et non plus atteindre ce niveau.

Le gouverneur de la banque centrale François Villeroy de Galhau, a ajouté mercredi sur RTL que la croissance en France devrait atteindre 6,7% en 2021, son taux le plus élevé en plus de 50 ans, un révision à la hausse de la précédente estimation qui tablait sur +6,3%.

Valeurs à suivre

L'Oréal: le groupe cosmétique français va racheter au géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé 4% de ses propres actions, une opération à 8,9 milliards d'euros, afin de les annuler.

Derichebourg: le bénéfice net annuel du groupe de recyclage a été multiplié par huit au cours de son exercice décalé 2020-2021 et a atteint un niveau record de 174 millions d'euros, porté par les ventes de ferrailles.

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a annoncé la signature d'un accord d'achat anticipé avec Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin contre le Covid-19.

jvi/pn/ngu