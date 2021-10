La Bourse de Paris devrait faire un pause pour finir la semaine

A l'issue d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et événements macroéconomiques, la Bourse de Paris se préparait à ouvrir en recul, consolidant ses gains.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 perdait 0,44% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait terminé en progression de 0,75%, tiré par les résultats, et dépassé le seuil des 6.800 points.

A la Bourse de New York, le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques, et l'indice élargi S&P 500 ont signé de nouveaux records jeudi, portés par des résultats d'entreprises encourageants.

Mais Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK, anticipe ce vendredi "un léger repli après qu'Amazon et Apple ont tous deux manqué les attentes" jeudi après la clôture, "car ils ont rapporté des coûts plus élevés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement".

Du côté des données macroéconomiques, la croissance du produit intérieur brut (PIB) français s'est élevée à 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, tirée par les dépenses de consommation des ménages.

Ce niveau dépasse les prévisions et permet à la richesse nationale de frôler son niveau d'avant-crise (-0,1%).

Mais en septembre, la consommation des ménages en biens a diminué de 0,2% en France par rapport au mois précédent, sous l'effet d'une baisse de la consommation alimentaire.

Nouvelle rassurante: le promoteur chinois Evergrande, étranglé par une dette abyssale de 260 milliards d'euros, a honoré un paiement obligataire juste avant une date butoir ce vendredi, selon l'agence financière Bloomberg. Il évite ainsi pour le moment le défaut de paiement.

Parmi les valeurs à suivre

BNP Paribas: la plus grande banque française a annoncé avoir enregistré un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre, surpassant ses niveaux d'avant-crise. Le groupe va également lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 900 millions d'euros.

Saint-Gobain: le groupe de matériaux de construction a présenté un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu par les analystes au 3e trimestre, porté par la forte reprise du secteur du bâtiment dans le monde entier après la pandémie.

Safran: la réouverture des frontières et la reprise du trafic aérien durant l'été ont fait bondir au troisième trimestre les revenus du groupe français, portés par les activités de services pour moteurs et équipements d'avions.

Air France-KLM: le groupe aérien a nettement réduit ses pertes au troisième trimestre grâce à une "belle saison estivale" et va continuer à augmenter ses capacités pour répondre à la "forte demande" vers des pays rouverts.

Europcar: le groupe a profité de la reprise des locations de loisirs cet été et a vu son chiffre d'affaires progresser de 45% par rapport au troisième trimestre 2020, à la veille de son remariage avec Volkswagen.

Valeo: plombé par la pénurie de composants électroniques, l'équipementier automobile a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre par rapport à 2020 et révisé à la baisse ses objectifs annuels.

TF1: le groupe de télévision a vu ses ventes progresser de 10% au troisième trimestre et son bénéfice s'est maintenu malgré une hausse des coûts, ce qui l'a conduit à relever sa prévision de rentabilité 2021 à plus de 12%.

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a fixé le prix de souscription pour sa nouvelle augmentation de capital à 17 euros par action. Valneva explique, dans un communiqué, espérer lever environ 76,5 millions d'euros.

