La Bourse de Paris devrait faire du surplace à l'ouverture

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture proche de l'équilibre mardi matin, au lendemain d'importantes pertes en raison de la résurgence des craintes entourant le Covid-19 sur fond de propagation du variant Delta.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 se stabilisait (+0,02%) une quarantaine de minutes avant le début de la séance. La veille, il avait terminé en baisse de 0,98%.

A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records lundi tandis que le Dow Jones a reculé.

"L'ouverture européenne d'aujourd'hui semble partie pour être tiède après les pertes enregistrées hier et alors que les marchés asiatiques ont également perdu du terrain sur fond de craintes croissantes que la course entre le vaccin et le virus soit perdue", observe Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

La propagation rapide du variant Delta en Europe et en Asie inquiète les investisseurs car elle pourrait jeter une ombre sérieuse sur la saison estivale et la reprise des voyages.

Hong Kong va ainsi interdire tous les vols en provenance du Royaume-Uni à partir du 1er juillet tandis que l'Espagne - qui exige de nouveau un test PCR négatif pour les touristes britanniques - et le Portugal - qui a rétabli une quarantaine pour ceux d'entre eux non complètement vaccinés - ont durci leurs conditions d'accueil des ressortissants du Royaume-Uni.

En Australie, environ 10 millions de personnes ont reçu la consigne d'observer un confinement dans plusieurs villes de l'immense île-continent, actuellement aux prises avec un regain de contaminations.

Pour autant, le nouveau ministre de britannique de la Santé, Sajid Javid, a maintenu lundi l'objectif du gouvernement de lever le 19 juillet les dernières restrictions face au coronavirus encore en vigueur en Angleterre.

Côté indicateurs, le moral des ménages français pour le mois de juin est au menu, de même que la première estimation de l'inflation pour le mois de juin en Allemagne.

La confiance des consommateurs pour juin aux Etats-Unis (Conference Board) complètera l'agenda.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, doit en outre s'exprimer dans l'après-midi lors d'un forum économique.

Valeurs à suivre

AIRBUS: la compagnie américaine United Airlines a prévu deux événements mardi qui, selon une source du secteur aéronautique, pourrait être l'occasion d'annoncer une commande de 200 avions ou plus, Boeing et Airbus, pour renouveler sa flotte.

AB SCIENCE: la biotech a annoncé lundi avoir conclu un accord avec certains de ses actionnaires pour se donner une visibilité financière et trouver des moyens de valoriser sa molécule phare, le masitinib, moins d'un mois après avoir dû suspendre ses principaux essais cliniques.

