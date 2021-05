La Bourse de Paris devrait entamer la semaine stable

La Bourse de Paris devrait ouvrir stable lundi, sans catalyseur attendu à l'entame d'une semaine qui s'annonce moins chargée que la précédente.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,02% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,53%.

Vendredi les marchés actions avaient terminé la semaine et le mois d'avril dans le rouge, même s'ils restent à des niveaux très élevés.

John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud, remarque que Wall Street a été plombée par des propos du président de la Fed de Dallas. "Robert Kaplan a effectivement déclaré qu'il était impératif que les taux d'intérêt soient remontés en 2022 car il observe des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers tandis que le marché immobilier est à des sommets", relate-t-il.

Cette déclaration contrebalance la décision de la banque centrale américaine de laisser à nouveau ses taux d'intérêt directeurs proches de zéro, inchangés, et de poursuivre ses achats d'actifs, afin de soutenir l'économie américaine tant qu'elle jugera que c'est nécessaire.

Sur le plan sanitaire, la France entame la première étape d'un déconfinement échelonné sur deux mois avec le retour des lycéens et collégiens en salles de classe et la fin des restrictions de déplacement. Le Brésil et l'Inde, qui a enregistré près de 400.000 nouvelles contaminations en 24 heures, restent les deux pays les plus touchés actuellement par l'épidémie de Covid-19.

Les investisseurs prendront connaissance lundi de l'indice d'activité manufacturière ISM aux Etats-Unis, et des chiffres finaux des indices PMI manufacturiers pour la zone euro, la France et l'Allemagne.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours en fin de journée.

Du côté des entreprises, le groupe de luxe américain Estée Lauder publiera ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York, et un procès intenté par Epic Games contre Apple pour abus de position dominante s'ouvre lundi.

Valeurs à suivre

Stellantis, Renaut, Faurecia: en avril, le nombre de nouvelles immatriculations est resté sous son niveau d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19. La production du secteur automobile a notamment été pénalisée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

jvi/soe/spi